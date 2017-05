Un week-end arrosé avant une amélioration lundi

Le ciel sera le plus souvent nuageux. Entre de très courtes éclaircies, les averses devraient s'intensifier dans le courant de l'après-midi. Elles seront parfois abondantes et quelques coups de tonnerre ne seront pas exclus. Les températures n'excèderont pas les 15°C dans l'après-midi.

Ce dimanche 7 mai 2017, la pluie sera toujours de la partie. Le temps sera toujours très couvert avec des précipitations parfois plus fortes en montagne. Les températures oscilleront de 8 à 15°C sur Besançon.

Pour le lundi 8 mai 2017, la zone pluvieuse se décalera doucement et stagnera avant un ciel plus changeant avant une semaine plus clémente.