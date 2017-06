Une copie du festival No Logo… en Bretagne : une pilule difficile à avaler

Pour répondre "aux nombreuses questions" qui ont été posées à l'équipe d'organisation du festival No Logo à Fraisans, Florent Sanseigne, le co-fondateur, s'est exprimé sur la page Facebook de l'événement.

Si l'un des fondateurs du No logo a émis le souhait de développer une édition bretonne du festival, l'équipe du No Logo de Fraisans n'a pas souhaité concrétiser cette proposition. Florent Sanseigne explique que "le festival No Logo n’en est qu’à sa cinquième édition. Son schéma économique est particulièrement innovant et, de fait, très risqué. L’équipe est convaincue qu’elle doit continuer à travailler activement au développement et à l’amélioration du festival de Fraisans, tout en pérennisant l’équipe indispensable à ce développement, avant de songer à se multiplier."

"En concurrence tant au niveau du calendrier que de la programmation"

Malgré "les inquiétudes soulevées", l'associé de Florent Sanseigne a décidé de se lancer seul "avec une tout autre équipe et une autre société dans l'organisation d'un événement qu'il a fait le choix d'appeler No Logo Bretagne".

Même si l'équipe de Florent Sanseigne souhaite "une belle édition" au fondateur du No Logo Bretagne, elle déplore néanmoins "cet état de fait et regrette que cet événement, prévu aux mêmes dates que le No Logo Fraisans, ne s'inscrive pas en continuité du festival, mais en concurrence tant au niveau du calendrier que de la programmation".

Les réactions des festivaliers…

Alex T. I. : " Le "NO LOGO"c'est Fraisans c'est sa grande cheminée et ses drapeaux plantés tout en haut c'est aussi son centre de village toujours animé c'est son chapiteau et se mouvement venu de nulle part le NÕ LOGO c'est tous sa pourquoi vouloir le copier ce n’est pas possible les mecs."

Karine M. : "No logo Fraisans restera toujours le numéro uno Bretagne ou pas !"

Mathieu L. : "Quel est l'intérêt de dédoubler un festival dans ces conditions avec le risque de ne pas suivre le fil conducteur de l'originel ? Je n’ai pas encore eu la chance de pouvoir participer à ce festoche qui dévoile des progs monstrueuse, mais un festival ça reste unique. Le dédoubler c'est lui faire perdre son âme..."

Sylvie M. V. : "On connaissait les frondeurs en politique, les voilà à présent au sein d'un festival, quitte à le déstabiliser... Le procédé est assez déloyal. NO LOGO c'est FRAISANS !"

Rastaman M. : "No logo c'est #FRAISANS#JURA#FRANCHE-COMTE Et pis c'est tout."

Julien M. : " Y'a pas le printemps de Marseille ou les Eurockéennes de Paris alors pourquoi il y aurait no logo Bretagne. C'est n'importe quoi !!"

Boxer F. : "Je trouve cela abuser de donner le même nom a un festival qui affiche le même style et la même affiche je trouve cela honteux C’EST DE LA PLAGIA. Vive le no logo a Fraisans. Vive sa forge. Vivement le 11aout que long puisse jumper et et tasser la terre de la forge de Fraisans. Big up a vous"

Amy L. : "Les Bretons ont déjà TOUT Nous on a la chance d'avoir LE NO LOGO et on voudrait nous le copier?!?! #nologofraisansforever"