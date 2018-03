Une école fermée après une vague de démangeaisons

L'école de Romenay, commune de 1.600 habitants en Saône-et-Loire, est restée fermée ce vendredi 23 mars 2018, après une vague de démangeaisons qui a touché jeudi une cinquantaine des 142 écoliers et dont les causes restent pour l'heure inconnues, a-t-on appris auprès du rectorat et du maire.