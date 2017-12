Une épidémie de grippe s'installe en France

"Selon le modèle de prévision reposant sur les données historiques et sur les délivrances de médicaments l’incidence des cas de syndromes grippaux devrait continuer d’augmenter dans les deux semaines à venir", indique le réseau Sentinelle sur son site internet.

Le taux d’incidence des cas de syndromes grippaux vus en consultation de médecine générale a été estimé à 349 cas pour 100 000 habitants (soit 227 000 nouveaux cas) en forte hausse par rapport à la semaine précédente. Durant les deux semaines d’épidémie, 355 000 personnes auraient consulté un médecin généraliste pour ce motif, indique Sentinelle.

"La semaine dernière, 134 prélèvements ont été testés. Parmi eux, 96 (71,6%) étaient positifs pour au moins un virus grippal. Le taux de positivité est en forte augmentation depuis 2 semaines. Le virus grippal A(H1N1)pdm09 est le virus grippal principalement détecté", explique

Les virus détectés depuis le début de la surveillance sont répartis de la façon suivante :

137 (21,3%) virus de type A(H1N1)pdm09,

28 (4,4%) virus de type A(H3N2),

27 (4,2%) virus de type A non sous-typés,

1 (0,2%) virus de type B lignage Victoria,

40 (6,2%) virus de type B lignage Yamagata,

11 (1,7%) virus de type B lignage non déterminé.

Aucune co-infection de virus grippaux A et B n’a été observée.

Info +

Définition des cas : Fièvre supérieure à 39°C, d'apparition brutale, accompagnée de myalgies et de signes respiratoires. A partir de ce nombre de consultations pour syndromes grippaux, il est possible d'estimer la part attribuable aux virus de la Grippe.

Données recueillies pour chaque cas : âge; sexe; statut vaccinal et en cas de vaccination l'injection date-t-elle de moins de trois semaines; traitement antiviral prescrit et si oui lequel; patient présentant un ou plusieurs facteurs de risque de complications lors d’une infection par un virus de la grippe; hospitalisation demandée au décours de la consultation et si oui pour quel motif.