Une équipe de cuisiniers du Doubs brille au concours Silver Fourchette à Paris !

La brigade du Doubs, emmené par Romain Bondenet, chef de cuisine à la résidence Domitys l’Art du Temps, était composé d’une salariée de la Marpa de Pierrefontaine-Les-Varans et d’un apprenti du lycée Condé de Besançon, accompagné de Christian Pilloud, chef du restaurant étoilé de Chamesol. Avec sa volaille farcie en croûte de cerfeuil, jus réduit et pommes nouvelles rôties, suivi d’un sablé à la mousseline de bourgeons de sapin et fruits rouges comme dessert, le chef de Besançon a fait partie du trio gagnant de cette aventure culinaire.

Trois heures en cuisine pour un plat et un dessert

Les équipes étaient invitées à élaborer en 3 heures un plat et un dessert ensoleillés sur le thème "Voilà l’été", à partir d’un panier de saison de produits mis à leur disposition... pour des assiettes gourmandes, colorées et évocatrices de l’été. Afin de mieux représenter son département, chaque candidat a ajouté dans son plat et/ou son dessert un souvenir de son territoire : "l’ingrédient mystère", spécialité locale.

Un jury d'exception

En présence d’un Jury d’exception, parmi lesquelles Marie Sauce, présidente des Toques Françaises et Ghislaine Arabian chefe étoilé. Les assiettes ont été élaborées sous les yeux d’un large public, des acteurs publics, privés et associatifs.

Infos +