Une fête de la musique particulièrement chaude à Besançon…

Nous avons croisé Claire et Myriam, deux jeunes filles âgées de 16 ans qui participaient à leur première fête de la musique. Leur ressenti à 22 heures ? "C'est très bien, on peut voir plein de groupes de plusieurs styles et découvrir des artistes bisontins que l'on pourra suivre toute l'année !", nous ont-elles confié.

Pour Gérard et Gabrielle, en couple depuis 33 ans, qui n'en sont pas à leur première fête de la musique, "nous apprécions venir à Besançon chaque année, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait particulièrement chaud alors on troc notre traditionnelle bière de la fête de la musique ensemble par des bouteilles d'eau dans notre sac. Malgré tout, c'est toujours agréable de venir observer des artistes sérieux et surtout les plus excentriques !"