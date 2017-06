Une génisse tombe dans un trou d'eau et de boue

Les sapeurs pompiers sont intervenus pour le sauvetage d'une génisse tombé dans un trou d'eau.

17 pompiers de différentes équipes spécialisées comme le sauvetage, le déblaiement, plongeurs et expert animalier ont été dépêchés sur place et ont rapidement pu évacuer l'animal sans blessures de son piège d'eau et de boue.