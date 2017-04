Une marche blanche pour Mamadou-Lamine Diedhiou

La marche en hommage au vigile tué devant une boite de nuit du centre-ville de Besançon partira de la place du 8 septembre et rejoindra la rue des granges par la rue Moncey. Le cortège se rendra place Marulaz via la place de la Révolution et le pont Battant avant un temps de recueillement au 5 grande rue où le jeune homme de 35 ans a été tué.