Une météo mitigée ce week-end…

Samedi 27 janvier 2018

Matin : Le temps sera plutôt couvert. Il fera 5°C à Besançon et Vesoul et Belfort et Lons-le-Saunier

Après-midi : Les éclaircies font leur apparition mais il faudra parfois attendre le milieu de l'après-midi pour avoir droit à quelques rayons de soleil. Il fera 8°C à Besançon et Vesoul, 7°C à Belfort et Lons-le-Saunier

Dimanche 28 janvier 2018

Les nuages s'imposeront et s'installeront dimanche matin. Il fera 6°C à Besançon, Belfort et Lons-le-Saunier, 7°C à Vesoul. Même temps l'après-midi, il ne fera pas plus de 7°C à Besançon, Vesoul et Lons-le-Saunier.