Une nouvelle boutique exotique ouvre ses portes à Planoise

Après un parcours professionnel très varié (téléconseillère, femme de ménage, professeure de danse africaine, traiteur à domicile…), Sandra Takamoud se lance dans l’entreprenariat.

D’origine africaine, elle apporte sa culture au service de son magasin : la Banguissoise Shop !

Des cosmétiques, de la coiffure et des dégustations

La Banguissoise Shop se compose d'une partie cosmétique avec des prestations de coiffures afro, et une autre partie de dégustations et ventes de produits alimentaires. Les produits vendus proviennent d’Afrique Centrale. Ce magasin va même plus loin... il sert notamment de plateforme associative pour que communauté africaine se retrouve, partage et échange sur des projets associatifs.

Info +

Takamoud a été accompagnée par le service CitésLab de BGE Franche-Comté puis elle a obtenu un financement de l’ADIE et d’Initiative Doubs et Territoire de Belfort. Sandra Takamoud a également été lauréate bisontine et coup de coeur régional du concours Talents des Cités.

La Banguissoise Shop