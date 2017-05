Une nouvelle directrice de la délégation du Doubs à la chambre des métiers de l'artisanat et de l'industrie

maCommune.info : Quel a été votre parcours avant d'être nommée nouvelle directrice de la délégation du Doubs de la CMAI-FC?

Virginie Chessel : "J’ai 38 ans et je suis originaire de Haute-Savoie (Thonon-les-Bains). Je suis titulaire d’une maîtrise en gestion d’entreprise (obtenue à l’Université de Grenoble, dont 6 mois passés à l’Université Internationale de Maastricht) et d’un DESS (diplôme d'études supérieures spécialisées) en Développement économique local (obtenu à l’Université de St Etienne). La particularité de ce DESS est qu’il se fait par la voie de l’apprentissage.

Dans ce cadre, j’ai été intégrée à la Direction des Affaires économiques du Conseil général de la Loire. J’ai travaillé à la détermination de la stratégie départementale en matière de transmission/reprise d’entreprise. Grâce à cette expérience, j’ai côtoyé les Chambres Consulaires et découvert leur métier, leurs actions auprès des porteurs de projet et des entreprises. J’ai tout de suite eu envie de travailler pour une chambre consulaire.

Mon conjoint a trouvé du travail sur Besançon et j’ai envoyé une candidature spontanée à la Chambre de Métiers du Doubs… qui venait d’apprendre qu’une de ses salariées attendait un heureux évènement ! J’ai ainsi été embauchée en juin 2004, en tant que chargée de développement économique. D’abord orientée sur l’accompagnement des créateurs d’entreprise, je me suis spécialisée dans la transmission-reprise d’entreprise. En 2013, j’ai pris la responsabilité du service économique de la Chambre de Métiers du Doubs suite au départ en retraite de mon prédécesseur".

Que représente pour vous la Chambre des métiers ?

"Depuis 90 ans, les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) accompagnent les entreprises artisanales tout au long de leur vie. De leur idée de créer ou reprendre une entreprise, jusqu’à leur arrêt d’activité, en passant par des phases de développement (recrutement d’apprentis, de salariés, formation continue…) ou des difficultés. De par sa connaissance des artisans et de leurs métiers, elle est un acteur incontournable du développement économique des territoires".

Que vous souhaitez accomplir au sein de la Chambre ?

"Mon souhait est de faire en sorte que les 8. 518 artisans du Doubs nous appellent…(rires). Plus sérieusement, je souhaite que nos ressortissants connaissent l’étendue de nos services, des compétences de l’ensemble des collaborateurs et se tournent vers leurs élus afin de faire remonter leurs besoins, leurs attentes. Nous pourrons ainsi encore mieux représenter leurs intérêts et orienter nos actions pour les années à venir".

Les domaines d'intervention de la chambre de métiers de l'artisanat

Conseil, analyse et accompagnement, spécialisé des porteurs de projets

Expert dans le développement du tissu économique régional

Partenaires stratégiques des acteurs locaux

Suivi en temps réel des évolutions législatives, administratives, fiscales…

Formations fondamentales et novatrices en matière de gestion d’une entreprise et dans la formation de tous ses personnels

L'artisanat en chiffres

Répartition géographique des entreprises et salariés

50.592 entreprises en BFC dont 21.193 en FC et 8. 518 dans le Doubs

86.856 salariés en BFC, 37.872 en FC, 15.611 dans le Doubs

Répartition des entreprises par activités

Alimentation : 6.140 en BFC, 2.828 en FC, 1.029 dans le Doubs

Production : 8.840 en BFC, 3.888 en FC, 1.029 dans le Doubs

Bâtiment : 19.872 en BFC, 7.891 en FC, 3.202 dans le Doubs

Service : 15.740 en BFC, 6.586 en FC, 2.753 dans le Doubs

Créations et reprises d'entreprises :