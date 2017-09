Une nouvelle directrice pour l'école de commerce IMEA

Consultante en entreprise en communication, accompagnement des personnes, des équipes et des organisations depuis 2008 chez Adulcia, Françoise Sanchez a décidé de tenter un nouveau challenge. "Mes objectifs à court et moyen terme sont de renforcer davantage le lien entre l’école et les entreprises et d’engager une réflexion sur des méthodes pédagogiques innovantes et le développement de nouvelles formations Bac +" indique la nouvelle directrice dans un communiqué.

Pour cette rentrée 2017, 150 étudiants sont inscrits dans les programmes Negoventis bac + 2 et bac + 3 en commerce et distribution.

Info + : les formations Iméa

BAC + 2

Gestionnaire d’unité commerciale spécialisée (Spécialisation Commerce et Distribution ou E- commerce) - Campus de Besançon - Vesoul - Montbéliard.

BAC+ 3

Responsable de la distribution - Campus de Besançon.

