Bientôt, une nouvelle piste cyclable à Chalezeule ?

Ce projet de liaison a pour objectif de compléter les infrastructures et aménagements déjà réalisés ou en projet (passerelle de la Malate, complexe aquatique, liaisons Chalezeule/ Thise et pont de Chalèze, etc.).

-> qd est prévu début des travaux et mise en service ?

Les travaux nécessaires à sa réalisation :

sur 2,2 km de la passerelle de la Malate au Chemin de Charmarin, en des travaux de jalonnement,

sur 1,8 km, en la réalisation ex nihilo d’une nouvelle infrastructure cyclable de type voie verte de 3 mètres de large, bordée d’accotements de 1 m 50 et délimitée par une clôture,

sur une longueur de 1 km, (du terrain de football de Chalezeule à la piscine de Chalezeule), en des travaux de jalonnement et de revêtement de la voirie existante.

Le montant de cette opération est estimé à 625 000 € HT (750 000 € TTC).