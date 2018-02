Une quarantaine de soigneurs-animaliers en formation Lémuriens à la Citadelle de Besançon

Cette formation a pour objectif de "faire évoluer les méthodes de soins et de manipulations des animaux sauvages en captivité", explique La Citadelle dans un communiqué. "Elle constitue également un lien entre professionnels travaillant ou ayant travaillé avec la faune sauvage dans les domaines de la présentation au public, de la recherche, du soin, de la conservation et de l’éducation (soigneurs-animaliers, éthologues, scientifiques, etc.)."

La formatrice-intervenante est Delphine Roullet, primatologue spécialiste des lémuriens.

Les intervenants sont tous membres de l’équipe du Parc zoologique de la Citadelle : Dr Mélanie Berthet, vétérinaire ; Carole Jousset, soigneur-animalier référente pour le secteur "singerie" comprenant les lémuriens et les callitricidés ; Clarisse Cointet, soigneur-animalier secteur "singerie" ; Gérald Mertz, chef-animalier et chargé de collection.