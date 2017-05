"Des pavés" jetés sur une rame de tramway à Planoise

Le syndicat CGT-CTB affirme que le tramway a reçu "de nombreux jets de pavés à la station Europe-Allende contre "un seul projectile" pour transdev Besançon-mobilité. "Une vitre a été cassée mais il n'y a pas eu de blessés. Le conducteur a continué son service".

La CGT-CTB précise que" le poste de conduite était principalement visé".

"une trentaine de pavés"

Le syndicat est plus alarmiste " celui-ci est resté vaillamment à son poste alors que les passagers lui criaient de se mettre à l’abri". On pouvait dénombrer plus d’une trentaine de pavés plus gros qu’une boule de pétanque". Transdev Besançon-mobilité affirme qu'aucune perturbation sur les voies n'a été enregistrée contrairement à la CGT qui alerte sur une possibilité de déraillement ou incidents des autres tramways.

La CGT regrette "qu'une fois de plus, la société exploitante du réseau urbain, Transdev Besançon Mobilités n’a pas pris immédiatement en considération la gravité de ces faits et n’a pas immédiatement averti les partenaires sociaux et le CHSCT comme cela avait pourtant été acté".

Une plainte va être déposée par le conducteur contre X.