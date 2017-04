Une tortue de Floride ... dans la Loue !

"J’étais en train de nettoyer les grilles quand j’ai aperçu une forme bizarre" raconte Sebastien Fattelay. " Au départ j’ai pensé que c’était un bout de bois puis je me suis rendu compte que c’était une tortue. J’ai essayé de l’attrapper mais elle ne se laissait pas faire ! J’ai donc appelé les pompiers de Besançon.” Une fois sur place, les sapeurs-pompiers de Besançon ont été étonnés de trouver un “si gros spécimen”. L’animal retrouvée est de taille adulte. Ces tortues de Floride peuvent vivre jusqu’à 50 ans et mesurer entre 30 et 35cm de long et entre 20 et 25 cm de large.

D’où vient cette tortue égarée?

Concernant l’origine de l'animal, la piste de l’abandon par un particulier est la plus probable. Cette espèce a en effet été massivement vendue dans le commerce en tant qu’animal de compagnie, mais beaucoup de propriétaires, encombrés par la taille de la tortue une fois adulte, décident de la relâcher dans le milieu naturel. Aujourd'hui, ces tortues ne sont aujourd’hui plus en vente libre et les propriétaires doivent obligatoirement avoir un certificat de capacité et une autorisation d’ouverture d’établissement pour être en conformité avec la loi.

Une menace pour notre biodiversité ?

Le spécimen retrouvé à Chenecey-Buillon devrait rejoindre à la Citadelle dans les prochains jours. La tortue de Floride est une espèce est répertoriée comme invasive et entre en compétition avec nos espèces locales, menacées de disparition. C’est pourquoi la citadelle de Besançon invite tous les détenteurs tortue de Floride à les apporter au parc zoologique, afin de préserver de la biodiversité locale.