Vacances de la Toussaint : toutes les idées sorties à ne pas manquer...

Citadelle - Visite animée par un comédien

Visite animée par un comédien "Sur les traces de Vauban" Mercredi 25 octobre, dimanche 29 octobre et mercredi 1er novembre Durée : 1 H. Vauban "en personne" dévoile aux visiteurs tous les secrets de l’enceinte et fait partager ses connaissances sur l’histoire et l’architecture du site. Une visite incontournable !

Info +

Citadelle de Besançon, 99 Rue des Fusillés de la Résistance, 25000 Besançon

Mercredi 25 Octobre 2017 15h00

Dimanche 29 Octobre 2017 15h00

Mercredi 1 Novembre 2017 15h00

Tarifs en complément de l’entrée Citadelle : adulte 5,60 € ; enfant 8-17 ans 3,10 € ; moins de 8 ans gratuit.

Citadelle de Besançon

Animation LEGO® à la galerie Chateaufarine de Besançon

Du samedi 21 octobre au samedi 4 novembre 2017 de 11h à 19h, La Galerie Chateaufarine invite tous ses clients autour d’une animation unique consacrée aux célèbres petites briques. Situé à proximité de la boutique H&M, au cœur de La Galerie Chateaufarine, les participants pourront s’immerger dans l’univers LEGO® à travers les différentes expositions de figurines et laisser libre cours à leur imagination avec les ateliers de construction !

Cet espace ouvert aux petits comme aux grands accueille :

des ateliers de construction avec les briques LEGO® Ninjago, LEGO® Classic ...et les briques LEGO® DUPLO® pour les plus petites mains ! (Inscription auprès de l’hôtesse sur le stand).

la construction d’une sculpture géante en briques LEGO®. - des bornes digitales pour tester les nouveaux jeux LEGO®.

Info +

90 commerces et restaurants ouverts du lundi au samedi de 9h30 à 20h. Un hypermarché Géant Casino ouvert 8h30 à 21h

Samedi 21 Octobre 2017 00h00 - Samedi 4 Novembre 2017 00h00 à CHATEAUFARINE, Rue René Char, 25000 Besançon

Exposition Vizz au musée des maisons comtoises de Nancray

Exposition d’art actuel.

Edouard Heyraud ( VIZZ ) est un plasticien, designer, et décorateur né en 1981 à Besançon dans le Doubs. Mixant les différents supports, aussi bien la peinture que la sculpture, son univers est peuplé de créatures fantasques, torturées, mi-vivantes, mi-machines , issues d'un monde hostile et proche d'un futur dystopique, dans lequel subsiste une certaine poésie...

Info +

Les animations du musée du Temps ..

Raconte-moi le musée du Temps ! (à partir de 6 ans) : Un plan de Besançon en trois dimensions, des instruments pour mesurer le temps qui passe, le propriétaire du palais Granvelle à fière allure… Le musée cache beaucoup de trésors ! Petits et grands sont invités à suivre un parcours ludique dans les collections du musée avec un médiateur. Jeux et divertissements garantis.

Les dimanches :16h30 : 1 er octobre 15h : 22 octobre, 26 novembre, 17 décembre 2017 et 28 janvier 2018. Gratuit dans la limite des places disponibles

Vacances au musée : Hier, c’est fini et demain, ça viendra ! (4/7 ans) C’est quoi le temps ? Ou va-t-il quand il est passé et que deviendra-t-il ? Les objets du musée racontent tous une histoire. Ces témoignages du passé rappellent que nous aussi nous faisons partie de l’histoire. Cette visite-atelier pour les tout-petits a pour but d’aborder de manière simple le temps qui passe. Lors de l’atelier, les enfants se questionnent sur les étapes de leur vie. Comment étaient-ils tout petits, et quels sont leurs rêves pour plus tard ? 14h à 16h : Le mardi 31 octobre et jeudi 2 novembre

Fabrique ton calendrier de l’Avent (8/11 ans) S’inspirant des traditions de Noël, cet atelier permet de se fabriquer un calendrier. Techniques : collage et dessin de 14h à 16h : Le mardi 24 octobre et le jeudi 26 octobre.

Info +

Ateliers jeune public sur inscription à l’accueil du musée au 03 81 87 81 50, ou auprès du service des publics au 03 81 87 80 49. 3 € la séance

Fonds régional d'Art Contemporain Franche-comté (FRAC)

Les 4 et 5 novembre 2017, les 23 FRAC de France invitent le public à la seconde édition du week-end des FRAC. A cette occasion le Frac de Franche-Comté à Besançon propose de nombreuses animations et vous pourrez découvrir les deux nouvelles expositions : KVM — Ju Hyun Lee & Ludovic Burel, Coréaniser Corbu et Montag ou la bibliothèque à venir

Exposition Montag ou la bibliothèque à venir

L’exposition explore les liens qui unissent la littérature aux arts visuels, traduisant un intérêt qui ne s’est jamais démenti de la part des artistes envers le médium littéraire. Elle réunit une trentaine d’oeuvres qui traitent de la question, consistant soit en adaptations de textes célèbres via les moyens spécifiques des arts visuels, soit en interventions directes sur la matière textuelle, lui faisant subir métamorphoses, détournements, recouvrements et autres "outrages".

Exposition KVM — Ju Hyun Lee & Ludovic Burel

L’installation, un prolongement de l’exposition indexmakers au 19 CRAC à Montbéliard, consiste en un parasitage de formes modernistes par des pratiques vernaculaires coréennes. Dans la lignée des postcolonial studies, Ju Hyun Lee & Ludovic Burel interrogent non sans humour ce que produit par porosité sur l’art et le design la rencontre ou la confrontation des cultures.

Les vacances au Frac :

La traversée des expositions

Un parcours qui permet de découvrir l’ensemble des expositions présentées au Frac, en compagnie d’un médiateur > tous les dimanches à 15h durée : 1h30 / gratuit, inscription à l’accueil le jour même

Visite-atelier parents-enfants

Pour allier petits et grands, découverte et créativité > mercredi 25 octobre à 15h30 durée : 1 h 30 / gratuit avec le billet d’entrée, sur inscription

Visite en famille

Une visite en famille pour partager l’art contemporain, suivie d’un goûter > vendredi 27 octobre à 16h durée : 1 h / gratuit avec le billet d’entrée, sur inscription*

Jeune public

Des ateliers pour raconter, partager, bouger et expérimenter les pratiques artistiques.

Stage / workshop 12 - 25 ans > du mardi 24 au vendredi 27 octobre, de 14h à 17h30

Infini paysage En s’inspirant des oeuvres présentées, l’artiste Claire Hannicq vous invite à réaliser un livre paysage, en dessin/collage sur papier, sous la forme d’un leporello ou livre accordéon. tarif 28 par personne, sur inscription*

Touchatou 4 – 6 ans > jeudi 2 novembre de 14h30 à 16h30 tarif 5 ¤ l’atelier, entrée comprise sur inscription*

Atelier 7 – 12 ans > vendredi 3 novembre de 14h30 à 17h tarif 5 ¤ l’atelier, entrée comprise sur inscription préalable*

Info +

Frac Franche-Comté

2, passage des arts, 25000 Besançon

03 81 87 87 40

www.frac-franche-comte.fr

reservations@frac-franche-comte.fr

Des Racines et des feuilles : le planning des activités de la Toussaint

"Nous avons fait le choix d'un grand bol d'air pour les enfants", explique l'association De Racines et des feuilles.

Voici le programme :

Lundi 23 octobre 2017 :

De 14h à 16h Visite de l'exposition "c'est mon choix" aux Archives, quizz et goûter

De 16h à 17h30 : Aide aux devoirs : langues, français, histoire-géo encadrée par Murielle Taïeb

Mardi 24 octobre 2017 :

De 13h45 à 17h30 : Découverte du théâtre d'improvisation animée par Ornella Coronati de la Compagnie Chips

Mercredi 25 octobre 2017

De 14 h à 16h : Aide aux devoirs (maths et sciences) encadrée par Ahmed Amzaï

Jeudi 26 octobre

De 14h à 17h : Les instants 13 Eco "l'hiver sera chaud" (12 ateliers avec une feuille de route par équipe)Sortie Parents-enfants

Vendredi 17 octobre 2017

De 9h30 à 15h30 : Visite du Musée Comtois et de la Citadelle, guide Marie Boley (prévoir un pique-nique)

De 16h à 17h30 : Atelier créatif Halloween

Lundi 30 octobre 2017

De 14h à 17h : Stage de gestion mentale enfants avec dialogue pédagogique animé par Amina, Inès et Rajae

Mardi 31 octobre 2017

De 14 h à 17h : Stage de gestion mentale enfants avec dialogue pédagogique

Info +

Les activités sont gratuites pour nos adhérents. Le stage de gestion mentale est gratuit pour les enfants suivis dans le cadre de l’accompagnement scolaire. Le nombre de places étant limité, il faut impérativement s’inscrire. Pour les non-adhérents, renseignez-vous par téléphone ou en passant à l'association.

4 rue de Cologne 25 000 Besançon

Mail : a.desracinesetdesfeuilles@yahoo.com

03 81 51 39 83

Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-19h.

Le samedi : 10h-12h et 14h-16h (ateliers de langues)

Facebook : https://www.facebook.com/desracinesetdesfeuilles/

Blog : https://desracinesetdesfeuilles.org/

Maison de Louis Pasteur

Du 23 Octobre au 3 Novembre 2017,le service pédagogique et les maisons de Louis Pasteur de Dole et d’Arbois, proposent des ateliers scientifiques et des visites guidées à tous ceux qui souhaiteraient savamment s’amuser pendant les vacances !

Voici le programme des vacances à Dole à la Maison natale de Louis Pasteur (39), 43 rue Pasteur)

Atelier Familiales

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 :1h30 à 2h pour répondre aux questions que grands et petits peuvent se poser dans la vie de tous les jours. Chaque thématique est abordée par le biais d’une expérimentation ludique.La réponse sera à porter de main !

RACONTE-MOI L’ADN ( 23 et 30 octobre) : L’ADN, un vrai sujet à la mode souvent abordé dans les séries policières, les reportages, ou par la simple question : « pourquoi j’ai les yeux de maman ? ». Qu’est-ce que l’ADN ? Comment fonctionne-t-il ?

23 et 30 octobre) : L’ADN, un vrai sujet à la mode souvent abordé dans les séries policières, les reportages, ou par la simple question : « pourquoi j’ai les yeux de maman ? ». Qu’est-ce que l’ADN ? Comment fonctionne-t-il ? Fabriquer son papier (25 octobre) : Pour écrire, dessiner, imprimer… nous utilisons du papier tous les jours. Alors pourquoi ne pas apprendre à le faire soi-même ?

Pour écrire, dessiner, imprimer… nous utilisons du papier tous les jours. Alors pourquoi ne pas apprendre à le faire soi-même ? Défions les volcans (27 octobre et 3 novembre) : Le réveil des volcans fait toujours peur. Nos apprentis scientifiques vont pourtant apprendre à les réveiller !

Visites guidées (comprises dans le billet d’entrée de la maison)

Du lundi au vendredi à 15h30 : La Société des Amis de Pasteur et les conférencières de La Maison font découvrir au public les secrets du musée.

: La Société des Amis de Pasteur et les conférencières de La Maison font découvrir au public les secrets du musée. Expositions et animations (comprises dans le billet d’entrée de la maison)

Exposition – Pasteur et la rage (jusqu’au 5 novembre) : A une époque où les maladies étaient un mystère effroyable et où l’éthique médicale n’était pas encore établie, les premiers vaccins dés 1885 se distinguent par leurs aspects sensibles Ils initieront la réflexion du corps médical qui conduira plus tard à la Loi Léonetti. Cette exposition entre dans le programme dolois du Pôle Vaccination Santé porté par la ville de Dole. Elle est coproduite par l’association "Pasteur Patrimoine Arboisien" et la ville d’Arbois.

(jusqu’au 5 novembre) : A une époque où les maladies étaient un mystère effroyable et où l’éthique médicale n’était pas encore établie, les premiers vaccins dés 1885 se distinguent par leurs aspects sensibles Ils initieront la réflexion du corps médical qui conduira plus tard à la Loi Léonetti. Cette exposition entre dans le programme dolois du Pôle Vaccination Santé porté par la ville de Dole. Elle est coproduite par l’association "Pasteur Patrimoine Arboisien" et la ville d’Arbois. Serious Game : Dans la salle scientifique de la maison, deux tables numériques permettent aux visiteurs d’approcher de façon ludique les expériences menées par Louis Pasteur. Chacun pourra jouer de son observation et de sa logique pour résoudre les problèmes de l’expérimentation comme le ferait un vrai scientifique.

Voici le programme des vacances à ARBOIS, 83 rue de Courcelles,Maison-laboratoire de Louis Pasteur :

Ateliers Familiales

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 :1h30 à 2h pour répondre aux questions que grands et petits peuvent se poser dans la vie de tous les jours. Chaque thématique est abordée par le biais d’une expérimentation ludique. La réponse sera à porter de main !

Raconte-moi la chimie (24 et 31 octobre) : La chimie est partout, autour de nous et en nous ! c’est tout un art ! Un atelier pour comprendre le monde qui nous entoure par le biais de plusieurs expériences amusantes.

La chimie est partout, autour de nous et en nous ! c’est tout un art ! Un atelier pour comprendre le monde qui nous entoure par le biais de plusieurs expériences amusantes. C’est quoi un pigment ? (26 octobre et 2 novembre) Quel chemin parcourir à la poursuite des couleurs, de la simple feuille d’arbre au feutre coloré .Où se cachent les pigments ?

Visites : Tous les jours de 14h à 18h : Du salon au laboratoire, la Maison du savant est à découvrir à l’aide d’une tablette numérique.

Exposition- Pasteur et la génération spontanée

A découvrir dans le jardin, les planches de la bande dessinée des auteurs Céka, Yigaëlet Gabiculi.

Exposition- Parcours d’une petite reine

Depuis sa naissance au XIXe siècle, le deux-roues a profité de tous les apports de la technologie. Il a aussi connu de nombreux essais plus ou moins burlesques qui aujourd’hui encore nous fascinent. La petite reine appartient aux créations qui continuent à nous intriguer alors qu’elle ne cesse de se renouveler. L’exposition retrace l’histoire de cet outil pas comme les autres

3 euros la place de cinéma avec la Carte avantages jeunes

Envie d'une pause ciné pendant les vacances ? C'est le moment d'en profiter : Journée ciné le dimanche 5 novembre organisée par le réseau Information Jeunesse, en partenariat avec le Crédit Mutuel et les cinémas partenaires.



Les porteurs de la carte Avantages Jeunes (tous les moins de 30 ans) bénéficieront du tarif exceptionnel de 3 euros la place de cinéma pour 4 films de leur choix, sur présentation de la carte et des coupons dédiés (supplément pour les films en 3D).



Opération valable dans la limite des places disponibles.



Cinémas partenaires :

25 - Audincourt : Mégarama, Besançon : Mégarama et Victor Hugo, Montbéliard : le Colisée, Morteau : le Paris, Pontarlier : l'Olympia, Pont-de-Roide : le Foyer, Métabief : le Mont d'Or.

- Audincourt : Mégarama, Besançon : Mégarama et Victor Hugo, Montbéliard : le Colisée, Morteau : le Paris, Pontarlier : l'Olympia, Pont-de-Roide : le Foyer, Métabief : le Mont d'Or. 90 - Belfort : Pathé

- Belfort : Pathé 70 - Vesoul : le Majestic, Luxeuil-les-Bains : espace Molière, pole culturel Luxeuil-les-Bains, Lure : espace Méliès, communauté de communes du Pays de Lure

- Vesoul : le Majestic, Luxeuil-les-Bains : espace Molière, pole culturel Luxeuil-les-Bains, Lure : espace Méliès, communauté de communes du Pays de Lure 39- Dole : ciné movida et le Studio, Les Rousses : les Quinsonnets, Poligny : CinéOde, Lons-le-Saunier : Centre culturel communautaire les Cordeliers et Mégarama, Morez : le Casino

Exposition des œuvres de décharge

L'exposition “REVIS ou la vie sauvage des décharges” est organisé à la Damassine, la maison de l’environnement du Pays de Montbéliard située à Vandoncourt.

Voici le programme de l’exposition visible à la Damassine à Vandoncourt du 7 octobre au 23 Décembre pendant les horaires d’ouverture : hors vacances scolaires, les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 17h et pendant les vacances scolaires du mardi au dimanche de 14h à 17h. Samedi 7 octobre - 14h à 17h : vernissage de l’exposition en présence des membres de l’association et sous réserve, de certains des artistes

● Vendredi 27 octobre - 14h-17h : Atelier Art Récup. animation réservée aux enfants dès 7 ans accompagné d’un parent, inscription obligatoire

● Samedi 25 novembre - 14h00-17h00 : Atelier Zéro Déchet : par de petites actions simples, on peut réduire drastiquement la quantité de déchets que l’on produit et faire des économies. Possibilité d’apporter un échantillon de votre sac poubelle afin de voir quel type de déchet peut être évité et comment. Entrée libre et gratuite.

Infos +

Contactez-nous au 06.86.25.55.01, par mail associationrevis@gmail.com ou sur www.revis25.com et

abonnez vous à notre page REVIS sur Facebook

Stages de théâtre 6/12ans et 13/17 ans Réalisation d'un spectacle

Deux stages de théâtre organisés par la Compagnie Bacchus. Réalisation d'un spectacle...

Dates : du lundi 23 octobre au Vendredi 27 octobre 2017

Dates : du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2017

Horaires : 10H à 12H /13H30 à 16H30 ( possibilité de déjeuner sur place )

Spectacle de présentation : Vendredi en fin de stage

Ages : 6 à 12 ans / 13 à 17 ans

Lieu : Centre Diocésain 20 rue Mégevand 25000 Besançon

Stages théâtre pendant les vacances

Stages de théâtre pour enfants et adolescents " Réalisation d'un spectacle ". A la fois moment de plaisir et d'apprentissage, les stages de théâtre animés par des comédiens professionnels de la Compagnie Bacchus permettent de découvrir cet univers particulier et de perfectionner certaines techniques aux éléments d'une représentation . Spectacle en fin de stage devant un public, dans les conditions professionnelles, texte , distribution, mise en scéne et scénographie.

Info +

Inscription Obligatoire

COMPAGNIE BACCHUS

Téléphone 03 63 35 70 78 / 06 76 28 53 04

Cie.bacchus@gmail.com

Site www.compagnie-bacchus.org

Lundi 23 Octobre 2017 10h00 - Vendredi 27 Octobre 2017 16h30 et Lundi 30 Octobre 2017 10h00 - Vendredi 3 Novembre 2017 16h30

CENTRE DIOCESAIN, 20 Rue Megevand, 25000 Besançon

Exposition Mélodie en jouets au musée du jouet

Une exposition qui se regarde et s'écoute ! Sifflets, crécelles, automates musiciens, boites à musique, poupées chantantes ou instruments miniatures sont réunis au musée du Jouet pour une exploration de l'univers des jouets sonores et musicaux. Adorés des enfants, cadeaux souvent empoisonnés pour les parents, ces jouets rythment la mélodie de nos souvenirs d'enfance. Faire de la musique avec des jouets, ce n’est pas sérieux… Tout est question de points de vue ! Du 17 juin 2017 au 14 mars 2018, l’espace d’exposition temporaire du Musée du Jouet prend des airs de salle de concert et les visiteurs, petits et grands, sont invités à jouer aux musiciens ou chefs d’orchestre… avec des jouets ! De tout temps et dans toutes les cultures, les jouets sonores et musicaux accompagnent les différentes étapes du développement de l’enfant. L’exposition s’organise ainsi en trois grandes séquences centrées sur l’évolution du rapport que le bébé, le jeune enfant puis l’adolescent entretient avec le son et la musique grâce à ses jouets.

Le tintement d’un hochet, le couinement d’un jouet "pouët", le chant d’une poupée parlante, les notes d’un piano jouet ou la bande son électro d’un jouet vidéo ouvrent sur des sujets multiples. Scientifiques, techniques, historiques ou culturels, ils sont traités sous l’angle de l’anecdote, pour une visite récréative mais aussi instructive.

Info +