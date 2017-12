Vacances de Noël : les prévisions de Bison Futé jusqu'au 26 décembre 2017

Voici les prévisions de Bison Futé :

Dans le sens des DÉPARTS,

Vendredi 22 décembre est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en Île-de-France.

au niveau national et en Île-de-France. Samedi 23 décembre est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en Île-de-France.

Dans le sens des RETOURS,

Mardi 26 décembre est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.

Voici plus de précisions :

Vendredi 22 décembre, les départs pour les fêtes de Noël seront importants en région parisienne. Ils viendront s’ajouter aux premiers départs en vacances. Outre les difficultés récurrentes sur l’ensemble des axes de la région, le flux des vacanciers sera significatif sur les grands axes avec des ralentissements significatifs en direction d’Orléans, de Lyon et de la Normandie. Au niveau national, des difficultés de circulation seront enregistrées autour des grandes métropoles.

Samedi 23 décembre sera encore une journée de départs ainsi que de déplacements vers les zones commerciales. La circulation sera difficile toute la matinée jusque dans l’après-midi. On attend des ralentissements sur les autoroutes A6, A6a et A6b au départ de Paris, dans la traversée de Lyon, ainsi que sur les autoroutes A40 et A43 menant vers les stations de sports d’hiver.

Jusqu’au dimanche 24 décembre, en raison des courses de Noël, les axes desservant les zones commerciales connaîtront une circulation dense. Il en est de même pour les secteurs commerciaux des centres des grandes villes. Il faudra privilégier, autant que possible, l’usage des transports en commun.

Mardi 26 décembre, outre les bouchons récurrents en milieu urbain, on attend encore des flux de circulation denses sur les grands axes qui pourront se traduire par des ralentissements, principalement en région parisienne ainsi que sur les grands axes convergeant vers celle-ci.

