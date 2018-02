Vague de froid : 5 astuces pour prendre soin de sa peau...

N°1 - Buvez de l'eau !

Qu’il fasse chaud ou froid, le corps a besoin d'être hydraté régulièrement. Quand l'organisme est bien hydraté, la peau est moins sèche.

N°2 – Mangez des acides gras essentiels (oméga 3) !

Il ne s'agit de manger des frites ou des beignets, on est bien d'accord… Les acides gras essentiels se trouvent particulièrement dans les poissons gras comme le saumon ou la sardine, les fruits à coques tels que les noix, les noisettes et les amandes, ou encore dans les huiles végétales (colza et olive).

N°3 – Changez vos produits !

La peau est différente au gré des saisons, plus grasse en été, plus sèche en hiver. C'est pourquoi il est important de changer ses produits de beauté d'une saison à l'autre. La peau n'aura pas les mêmes besoins.

N°4 – Utilisez des crèmes hydratantes !

Après la douche, quand la peau est bien propre et que les pores sont ouverts, appliquer un crème hydratante et protectrice. Les meilleurs produits sont à base de :

beurre de karité

beurre d'avocat

huile de coco

N°5 – Exfoliez votre peau !

Il ne s'agit pas s'exfolier la peau tous les jours ! Tous les 3 à 4 jours, utilisez un produit exfoliant doux pour ôter les peaux mortes et laisser la place aux nouvelles cellules, plus hydratées.