Depuis la semaine dernière, la vague de froid est redoutée un peu partout en France. Pour le délégué météo, cette dernière n'a pourtant rien de "remarquable" au niveau météorologique : "il ne faut pas oublier que nous sommes en février et que nous avons eu un mois de janvier très doux et ça, c'était exceptionnel".

La bise donne des valeurs ressenties plus basses

La bise, air continental venant de Sibérie, sévit depuis plusieurs jours et "enlève une dizaine de degrés aux températures. Plus on monte en altitude, plus elle devient forte", souligne Bruno Vermot-Desroche. Ainsi, il a fait -16°C au niveau de La Boissaude (1250 m d'altitude), -11,6°C à Mouthe et -7,4°C à Besançon au lever du jour ce lundi.



Le froid devrait perdurer pendant trois jours. Jeudi, les températures augmenteront largement pour atteindre 12°C en pleine suite à un changement de la masse d'air.