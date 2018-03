Vaste opération de la gendarmerie contre le blanchiment et le trafic de drogue : 15 perquisitions et 9 individus placés en garde à vue

L'enquête été diligentée par la Section de recherches de Besançon, la Compagnie de gendarmerie de Besançon et le Groupe d’intervention régional de Franche-Comté. Elle a conduit à mener près de 15 perquisitions. Neuf individus ont notamment été placés en garde à vue dans le cadre de cette enquête.

Les perquisitions ont permis de la saisir plus de 50.000 euros, des produits stupéfiants et des véhicules appartenant aux mises en cause.



L’opération judiciaire déclenchée tôt le matin a réuni plus de 130 personnels dont deux

sections de CRS afin de garantir le maintien de l’ordre public à Besançon Planoise durant les opérations de perquisition.

Des maîtres-chiens spécialisés dans la recherche de numéraire et de produits stupéfiants étaient également engagés sur l’opération judiciaire. Les éléments d’implication ont conduit au déferrement devant le juge d’instruction à Nancy de six individus dont trois femmes. Quatre personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire strict et deux ont été placés en détention provisoire.

L'enquête a été menée sur commission rogatoire ouverte auprès de la Juridiction interrégionale spécialisée de NANCY (chargée des enquêtes relatives à la criminalité organisée).