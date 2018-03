Verglas et Neige : vos conditions de circulation. Le point à midi.

LE POINT À 12H00

Dans le Doubs, les difficultés se concentrent sur le secteur de Baume-les-Dames, Grosbois (poids-lourds bloqués) et Pont les Moulins avec des chutes de neige et de pluies verglaçantes. La circulation est compliquée dans le secteur de Pontarlier en direction de Jougne en raison de la neige.

GINKO Besançon (12h)

- Les lignes 1 à 99 et les diabolos circulent normalement

- Les horaires sur réservations des lignes périurbaines et le service Ginko Access circulent normalement.

LE POINT À 11H30

La neige qui tombe à Besançon depuis 10h45 tient au sol. Les services de la ville sont mobilisés pour traiter les chaussées. La circulation est délicate. restez vigilants.

GINKO Besançon (11h)

Les tramways de la ligne 1 et 2 circulent normalement.

Les lignes 3 à 24 et diabolos 1 à 10 circulent normalement

Les horaires sur réservations des lignes périurbaines et le service Ginko Access circulent normalement.

Les lignes 25, 26, 30 à 99, diabolos et RPI périurbains circulent, mais les arrêts matérialisés par un flocon de neige sur les fiches horaires ne sont pas desservis.

Les horaires sur réservations des lignes périurbaines circulent normalement.

Neige sur chaussée

N5, de Poligny vers Suisse - Nyon (sur 19,0 km) département 39 (Jura) de Champagnole à Saint-Laurent-en-Grandvaux

N5, de Poligny vers Suisse - Nyon (sur 11,2 m) département 39 (Jura) de Morez à Les Rousses

N5, de Poligny vers Suisse – Nyon (sur 10,2 km) département 39 (Jura) de Saint-Laurent-en-Grandvaux à Morez

Les points noirs dans le nord de la France

Coupure de la RN4 dans les 2 sens de circulation Paris-Strasbourg secteur 52, 55 et 54

Suite à des pluies verglaçantes en cours sur le secteur Haute-Marne, Meuse et Meurthe-et-Moselle,

la RN4 est coupée entre Saint-Dizier en Haute-Marne et Toul en Meurthe-et-Moselle.

Dans le sens Paris-Nancy, la coupure de la RN4 est effective au niveau de l’échangeur de Marnaval (PR 16+500) en Haute-Marne, les usagers sont déviés par RN67→ Chaumont.

Dans le sens Nancy-Paris, les usagers sont obligatoirement déviés à hauteur de Toul (A31 PR 229) vers l’A31 APPR en direction de Dijon.

LE POINT À 10H15

Les pluies verglaçantes concernent depuis 9h30 la Haute-Saône et notamment l'ouest du département. Du verglas est signalé sur les secteurs de Jussey, Combeaufontaine et entre Marnay et Gray. Les secteurs d'Héricourt et Pesmes sont aussi impactés.

En Bourgogne l' A 38 a été fermée dans les deux sens entre Dijon et Mesmont.

GINKO Besançon (10H15)

Les tramways de la ligne 1 et 2 circulent normalement.

Les lignes 3 à 24 et diabolos 1 à 10 circulent normalement

Les horaires sur réservations des lignes périurbaines et le service Ginko Access circulent normalement.

Les lignes 25, 26, 30 à 99, diabolos et RPI périurbains circulent, mais les arrêts matérialisés par un flocon de neige sur les fiches horaires ne sont pas desservis.

Les horaires sur réservations des lignes périurbaines circulent normalement.

MÉTÉO

La perturbation arrivée cette nuit par la Bourgogne va poursuivre son chemin en direction du nord-est pour concerner toute la Franche-Comté et l'ensemble de la région Grand Est au fil de la journée.

Les pluies verglaçantes déjà présentes du sud Champagne à l'ouest Franche-Comté vont s'étendre ces prochaines heures à la Lorraine et l'ensemble de la Champagne et de la Franche-Comté avant de toucher également l'Alsace à partir de la mi-journée. La vigilance est de mise jusqu'à 15h.

A noter que ces précipitations verglaçantes seront précédées par endroit de chutes de neiges. Le risque de pluies verglaçantes se décale ensuite progressivement vers le nord de la région Grand-Est en fin de journée pour s'évacuer hors de nos frontières en soirée.

Les quantités de neige en plaine restent modestes pour les départements placés en vigilance orange, de l'ordre de 1 à 3 cm.

LE POINT À 6H30

Du verglas localisé est signalé sur les secteurs de Besançon et Montbéliard. Les pluie verglaçantes arrivent par l'ouest de la Région et devrait dans un premier temps concerner le secteur de Lons-le-Saunier dans le Jura avant de se décaler. Le nord Franche-Comté devrait-être épargné.

GINKO Besançon (6H30)

Les tramways de la ligne 1 et 2 circulent normalement.

Les lignes 3 à 24 et les diabolos 1 à 10 circulent normalement

Les horaires sur réservations des lignes périurbaines et le service Ginko Access circulent normalement.

Les lignes 25, 26, 30 à 99, diabolos et RPI périurbains circulent mais les arrêts matérialisés par un flocon de neige sur les fiches horaires ne sont pas desservis.

CIRCULATION DOUBS

Secteur Besançon : circulation délicates sur l'ensemble du réseau primaire et secondaire -intervention salage en cours

Secteur de Montbéliard : Conditions de circulation délicates sur le réseau principal (verglas localisé) et difficile sur le réseau secondaire (enneigé et verglas) - Traitement en cours - T° -2° à -7° -

Secteur Pontarlier : verglas localisé sur l'ensemble du secteur du Haut-Doubs, salage en cours. .

Limitations pour les poids-lourds

A compter du vendredi 2 mars 2017 à 7h, les poids-lourd de plus de 7,5 tonnes ne doivent pas rouler au-dessus de 80 km/h et ne sont pas autorisés à effectuer des manœuvres de dépassement sur tous les axes du réseau routier national (routes nationales et autoroutes) de l’ensemble des départements du Doubs, de la Haute-Marne, de la Haute-Saône, du Territoire de Belfort, Bas- Rhin, Haut-Rhin, Vosges, Meurthe et Moselle, Moselle, Meuse, Marne et Ardennes.

MÉTÉO

Les premières précipitations à caractère verglaçant tombent actuellement en direction de la Haute-Marne, de la plaine dijonnaise, de l'ouest de la Haute-Saône et abordent le sud-ouest de la Lorraine. Sur ces secteurs, les températures sous abri relevées à 05h sont comprises entre -2 et 0 degrés.

Evolution

La perturbation arrivée cette nuit par la Bourgogne va poursuivre son chemin en direction du nord-est pour concerner toute la Franche-Comté et l'ensemble de la région Grand Est au fil de la journée.

Les pluies verglaçantes déjà présentes du sud Champagne à l'ouest Franche-Comté vont s'étendre ces prochaines heures à la Lorraine et l'ensemble de la Champagne et de la Franche-Comté avant de toucher également l'Alsace à partir de la mi-journée. A noter que ces précipitations verglaçantes seront précédées par endroit de chutes de neiges.

Le risque de pluies verglaçantes se décale ensuite progressivement vers le nord de la région Grand-Est en fin de journée pour s'évacuer hors de nos frontières en soirée.

Les quantités de neige en plaine restent modestes pour les départements placés en vigilance orange, de l'ordre de 1 à 3 cm.

