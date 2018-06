Victoires de Vincent Coupat et Stéphanie Roy sur la Transju’night

Transju'Night

Hommes

1 - Vincent Coupat 2:03:15

2 - Ivan Bourgeois 2:03:26

3 - Guillaume Panisset 2:08:20

Dames

1 - Stéphanie Roy 2:28:26

2 - Sandrine Dumont 2:28:31

3 - Myriam Kharchi 2:51:54

Succès pour les Marmots

C’est sous un soleil éclatant que se sont élancés deux cents jeunes coureurs âgés de 7 à 13 ans ce samedi 2 juin 2018 vers 16h. Précédement organisée aux Rousses, la course se déroulait hier pour la première fois à Morez.

Mini trails sous forme de «jungle run» (slalom, passages de bottes de foin, de pneus...), cette course folle et ludique a débuté par une belle montée, que les enfants ne sont pas prêts d’oublier ! Organisée par l’association Nathan Graine de Soleil qui oeuvre depuis plus de dix ans pour les enfants gravement malades et leurs proches, en partenariat avec Trans’Organisation, la Transju’trail des Marmots connait un succès grandissant.

La Transjutrail ce dimanche 3 juin 2018

Pour ceux qui souhaitent voir le départ à Mouthe, il faudra mettre le réveil très tôt : départ des coureurs de la Transju’trail 72 km à 5h30 devant la salle polyvalente.

L’ascension du tremplin de saut à ski de Chaux Neuve, aux premières lueurs du jour, devrait aussi être un moment unique. Les premiers coureurs sont attendus à 5h55.

Prochain arrêt le Chalet des Anges, à l’entrée de Chapelle des Bois. Un peu de répit au point de ravitaillement avant l’ascension vers La Roche Champion. Passage de la tête de course vers 6h58.

Le parcours continue avec la traversée du village de Bellefontaine aux alentours de 7h50 pour les premiers.

On retrouve ensuite les coureurs vers 8h25 à Morbier, au centre du village.

Au coeur de Morez, passage des coureurs de la Transju’trail 72 km de 8h30 à 12h45 qui traversent la ville par la Rue de la République, la place de la Mairie et les quais avant la montée vers la Roche au Dade. Morez, également lieu du départ du parcours de 36 km sur la place de la Mairie. Les coureurs du 36 km suivent les participants du 72 km pour l’ascension à la Roche au Dade.

Prémanon, départ du 23 km à 10h45. Les premiers coureurs du 72 km traverseront le village aux alentours de 10h et ceux du 36 km vers 10h40.

Afin de rejoindre les Tuffes, les coureurs passeront derrière le Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne pour ensuite traverser la route au niveau du tunnel de la Darbella.

Avant d’attaquer l’ascension de la Dôle et d’entrer en territoire suisse, un dernier ravitaillement aux Dappes : l’occasion de derniers encouragements avant LA difficulté majeure du parcours.

Après la descente du massif de la Dôle, de retour en France, les coureurs traverseront le stade nordique des Tuffes dès 11h30. Un coup d’oeil sur le stade de biathlon et le tremplin de saut utilisés par les Equipes de France.