De la pluie et encore de la pluie est prévue ce lundi jusqu'à demain. Quelques flocons pourraient montrer le bout de leur nez dans le Haut-Doubs à partir de 22h00.

Sur les dernières 24 heures, il est tombé entre 30 et 50 mm le plus souvent, sur les plateaux jurassiens 50 à 80 mm. Depuis la fin de matinée, les pluies sont un peu moins soutenues que précédemment, mais les quantités déposées ne sont pas négligeables : encore 5 à 15 mm ont été enregistrés ces trois dernières heures.



Evolution prévue :

Sur les départements du Doubs et du Jura, les précipitations se prolongent, de façon plus intermittente, et ne faibliront nettement qu'en soirée. Ce soir la neige refait temporairement son apparition autour de 1000 mètres d'altitude sur le relief du Jura.

On attend encore d'ici le milieu de nuit de lundi à mardi souvent 7 à 15 mm supplémentaires, et sur les plateaux jurassiens 10 à 20 mm, localement un peu plus de 20 mm restant à tomber. Entre samedi 20 janvier au matin et le milieu de nuit de lundi 22 à mardi 23, c'est-à-dire en un peu moins de 72 heures, les cumuls de pluie auront atteint 40 à 60 mm en plaine, 70 à 120 mm sur les plateaux jurassiens, ponctuellement plus de 130 mm.

Avec un fort redoux en montagne et du vent, le manteau neigeux fond partiellement en montagne, apportant localement un apport supplémentaire en eau.

Pour les crues voir le site : http://www.vigicrues.gouv.fr

Pour le Jura, sont coupées à circulation les routes départementales suivantes :

RD 76 entre Orchamps et Etrepigney et à Fraisans.

RD 224 à Brevans

RD 332 et RD 11 vers Chaussin

RD 353 entre Pagney et la Haute Saone

RD 275 entre Mathenay et Molamboz.

RD 34 entre Beaufort et Augisey (glissement de terrain).

RD 39 entre Chatillon et Vevy (glissement de terrain).