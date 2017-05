Violences urbaines : le tramway de Besançon, une nouvelle fois pris pour cible cette nuit

Une vitre du compartiment passagers a été brisée. Aucun blessé n'est à déplorer. La police, qui s'est rendue sur place, a sécurisé les deux dernières rames de la journée. Une plainte va être déposée.

La CGT demande à remplacer les trams par des bus les 21 juin et 14 juillet

La CGT Besançon Mobilités demande à la préfecture du Doubs, à la communauté d'agglomération du Grand Besançon et à Transdev de "prendre enfin ce problème récurant à bras le corps pour assurer la sécurité des conducteurs et des passagers". Le syndicat demande également "pour les nuits historiquement "chaudes" de la fête de la musique le 21 juin et du 14 juillet, à ce que les trams soient remplacés par des bus pour qu'en cas de violences urbaines, ils ne soient pas pris au piège".