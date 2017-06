Violent feu d'habitation à Sainte-Suzanne

L'incendie sur le bâtiment de deux étages a mobilisé une trentaine de pompiers des ecteurs de Montbéliard, Valentigney et Bethoncourt. Les sapeurs ont mis en œuvre six lances dont deux afin d'évite la propagation des flammes et de protéger le bâtiment mitoyen. "Le soutien rapide de deux échelles aériennes à permis de diminuer rapidement l'intensité́ du brasier" indiquent le service départemental d'incendie et de secours.

Deux rues ont été coupées afin de faciliter le travail des sapeurs-pompiers.