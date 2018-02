Vis ma vie d'étudiant : 24 heures dans le supérieur

Un premier pas dans une des 249 formations post-bac de la région. L’Onisep et le rectorat proposent une immersion complète dans la vie étudiante du 26 au 30 mars 2018. "Un an avant la période d’inscription sur Parcoursup,« 24 heures dans le supérieur » contribue à accompagner la réflexion des élèves de 1re sur un choix d’études possible" explique l'Onisep. "Cette opération est organisée dans le cadre du Parcours Avenir. Ce parcours éducatif a pour objectif d’aider chaque élève à comprendre le monde économique et professionnel, à appréhender la diversité des métiers et des formations, à développer son sens de l'engagement et de l'initiative et à élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle".

Une journée ou une demi-journée dans un des 74 établissements

Echanges avec des étudiants, dialogues avec les enseignants, cours en amphi, séance de travaux dirigés ou de travaux pratiques, atelier d’activité professionnelle, visite de l’établissement : chaque établissement du supérieur organise l’accueil des élèves dans une ou plusieurs formations. "Ces temps d’immersion permettent aux élèves de 1re d’une part, de mieux appréhender une filière avec ses contenus et programmes, ses débouchés et perspectives, d’autre part, de s’imprégner du niveau d’exigence dans l’enseignement supérieur, en 1re année de licence, BTS1, DUT2, classes préparatoires aux grandes écoles, école d’ingénieur... "

En 2017, 84 établissements de l’enseignement supérieur de l’académie qui ont accueilli plus de 1900 élèves de 1re. Parmi eux, 83.5% déclarent que l’opération les aidera à faire leur choix en terminale.