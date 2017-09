Visa Santé à Besançon : une mutuelle pour tous !

L’association a été constituée en réponse à la volonté́ de nombreux élus locaux de favoriser l’accès aux droits de santé pour leurs administrés, les commues, CCAS et /ou départements conventionnant avec ACTIOM au bénéfice de leurs propres habitants. Une augmentation notable du nombre de communes engagées dans ce dispositif est à relever puisque, lorsque le CCAS de Besançon a signé́ avec ACTIOM, environ 800 communes avaient fait de même, Besançon entant à la fois la première commune du département du Doubs et la première collectivité française de plus de 100 000 habitants à conclure ce type de partenariat. Aujourd’hui, ce chiffre se monte à 2019 communes, dont 25 dans le Doubs et plus d’une dizaine au sein de la CAGB et un département, le Loiret.

Les atouts de la proposition d’Actiom :

Pas de questionnaire médical,

Choix entre 4 mutuelles différentes et 10 niveaux de garantie,

Contrats différenciés et adaptés aux besoins des actifs et des seniors,

Absence de délai de carence,

Bénéfice d’un réseau de santé permettant de minorer le coût des soins et de bénéficier du tiers payant,

Possibilité de contrat labélisé ACS…

