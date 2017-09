Visa Santé, un dispositif pour lutter contre le non-recours aux droits de santé

Le dispositif "Visa Santé" a pour objectifs de lutter contre le non-recours aux droits de santé, détecter les publics les plus éloignés de la couverture sociale et faciliter l’accès à une couverture santé pour tous. "C'est un projet prioritaire car certaines personnes ne savent pas qu'elles peuvent y avoir recours", souligne Danièle Dard, première adjointe au maire de Besançon, déléguée à la Solidarité.

Le CCAS en partenariat avec l’association ACTIOM propose une étude personnalisée et gratuite sur simple RDV. A la clé, l’assurance de tarifs attractifs et d’une couverture santé qui réponde au mieux aux besoins des Bisontins.

300 personnes couvertes en 2016

En 2016, 365 foyers ont été rencontrés lors d’un rendez-vous et 200 contrats ont été signés, ce qui correspond à environ 300 personnes couvertes par le dispositif. Un constat a par ailleurs, été fait à l’issue de la campagne 2016 : le dispositif a plus intéressé les actifs que les seniors c’est pourquoi la nouvelle campagne 2017 s’adresse plus spécifiquement aux jeunes retraités.

Afin de simplifier le message et le rendre plus universel, le nouveau slogan de la campagne 2017 est "Une Mutuelle pour tous". le CCAS souhaite ainsi inviter les jeunes, les étudiants et jeunes actifs, les familles, et les jeunes retraités à se tourner vers ce dispositif "Visa santé".

Un site internet dédié a été créé afin de toucher un plus large public, mais également pour faciliter la démarche des Bisontins en leur donnant la possibilité de découvrir en ligne le Visa Santé, d’être rappelé pour un rendez-vous ou encore d’accéder à un simulateur de droits de la CPAM.

Infos +

Site internet : http://mutuellepourtous.besancon.fr/

(Communiqué)