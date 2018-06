Vivez l'expérience Decathlon à Besançon avec Lucile, aux rayons judo et cross training !

Carte d'identité

Prénom : Lucile

Date et lieu de naissance : 3 mars 1994 à Montbéliard

Sports de prédilection : le judo depuis l'âge de 4 ans et le cross raining depuis un an

Niveau : "bon niveau national" et professeur de judo au club Sakura Judo Quingey

À Decathlon : Lucile travaille au magasin Decathlon à Besançon depuis janvier 2017

Au rayon judo

Ses conseils destinés aux débutants…

"Il faut s'éclater ! Il ne faut pas avoir peur du cadre, de la discipline nécessaire à ce sport. Il faut tout donner

Le judo peut paraître compliqué à cause de chutes, alors que c'est tout simple, on apprend à chuter. Il faut ôter cette appréhension… C'est du pur plaisir !"

Ses conseils pour les plus confirmés…

"Il ne faut jamais rien lâché et toujours aller jusqu'au bout, sans se poser des limites. Je donne surtout des conseils sur l'état d'esprit, car c'est d'abord ça le judo, avant la technique."

Les produits Decathlon à ne pas manquer !

Pour les enfants, le kimono Judo 350 qui est "l'idéal pour commencer. Il est composé de grains de riz pour une meilleure solidité lors des prises et une meilleure tenue pour la compétition. L'avantage de ce kimono est aussi qu'il ne rétrécit pas au lavage contrairement à d'autres modèles."

Prix : 20€

Pour les adultes, le kimono Championship 730. "Le grammage est plus important pour une plus grande solidité. Et comme on dit dans le judo, il n'a pas cet effet chiffon !"

Prix : 70€

Le truc en + de Lucile

Lucile est ambassadrice de la marque Outchoc. Après avoir arrêté la compétition, elle s'y est remise en mai dernier et reprendra les combats à la rentrée prochaine.

Elle a emmené six de ses élèves en Pologne pour un stage/tournoi. "C'est une grosse récompense pour eux et une belle occasion de leur montrer un autre judo". Decathlon a par ailleurs offert l'équipement à ces jeunes judokas.

Évènements chez Decathlon le 22 septembre !

À l'occasion de la rentrée des sports chez Decathlon, Lucile proposera des séances de découverte, des initiations et des démonstrations avec le public samedi 22 septembre 2018 au magasin !

Au rayon cross training

Le cross training, c'est quoi ?

Si tout le monde connaît le judo, le cross training commence à gagner du terrain à Besançon. Il s'agit d'un entraînement intensif de type training où l'on doit réaliser des exercices dans un temps donné. "Cette discipline mêle à la fois l'endurance, la force, la souplesse et la mobilité", souligne Lucile, "c'est très complet".

Ses conseils destinés aux débutants…

"Il est nécessaire de s'adapter à son niveau : il ne faut pas aller trop vite au début."

Ses conseils pour les plus confirmés…

"Ce qui est important, c'est l'état d'esprit : il faut fixer des objectifs atteignables, mais pas trop faciles non plus pour aller chercher ses limites. Il est nécessaire de se fixer sur soi-même et non sur la progression des autres."

Les produits Decathlon à ne pas manquer !

Les poignets de force (photo n°4) : "ils servent à la flexibilité du poignet. Personnellement je les utilise est c'est géniale. Sans ça, j'aurais beaucoup trop mal aux poignets. Ce modèle n'est ni trop souple ni trop rigide, il maintient parfaitement."

Prix : 7€

Les chaussures Strong 950 (photo n°5) : "Elles sont composées de semelles rigides pour amortir les chocs lourds et en même temps, elles sont super confortables."

Prix : 45€

Évènements chez Decathlon le 4 juillet !

Le premier rendez-vous Fat & Run se déroulera le 4 juillet prochain au city park à l'extérieur du magasin Decathlon de 18h à 19h. "Ce rendez-vous a vocation à devenir régulier", précise Lucile.

Infos pratiques