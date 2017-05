C'est la question que tout le monde se pose. Mais quels sont les candidats de LRM, la République en marche ? En Franche-Comté sur 12 circonscriptions, six noms ont été dévoilés. Dans le Doubs, Denis Sommer, Frédéric Barbier, et Sylvie Le Hir sont investis dans la 3e, 4e et 5e circonscription. Une tête nouvelle : Fanette Charvier dans la 1re circonscription.