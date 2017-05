Voici les nouveaux manèges à sensation de la Foire Comtoise 2017...

Située toujours à l'entrée de Micropolis jusqu'au palais des congrès, la fête foraine de la foire comtoise rassemble près d'une centaine d'attractions : des manèges pour enfants, des jeux familiaux, des jeux d'adresse, de hasard et quelques gourmandises. Sans oublier les manèges à sensation avec deux nouveautés qui devrait vous faire vibrer dans tous les sens : Le Space Fire et le techno Power. Occasion aussi de revoir l'Intoxx qui n'est venu qu'une seule fois en 2012 à la foire.

Cette année, en raison du xoncours "UFR PACES APEMR / Orthophonie" du mardi 9 au vendredi 12 mai 2017, le montage de la fête foraine sera un peu plus tardif.

Fête foraine : les nouveautés 2017 à sensation

LE SPACE FIRE

Le Space Fire est une sorte de grande roue qui monte et qui descend ! Long de 18 mètres sur 21 mètres de profondeur, il atteint 23 mètres en hauteur. Et ça tourne de plus en plus vite. Jusqu'à 19 tours par minute et près de 300 km/h ! 54 personnes peuvent monter à bord…

(Direction Dupil)

LE TECHNO POWER

Ce manège a quatre bras compte 12 voitures de deux places chacune. Large de 16 mètres, le techno power tourne autour d'une roue centrale qui s'élève d'environ deux mètres et qui va se lever à la verticale. Et le forain peut gérer la vitesse centrale (jusqu'à 24 tours / minute) et celle des nacelles pour vous en faire perdre la tête (jusqu'à 26 tours /minute)

(Direction Salomon)

L'INTOXX

"Trois sens de rotation, des loopings, quatre jets d'accélération, etc...". Ce manège peut accueillir 24 personnes par tour. Pour accéder au le manège et à une sensation d'apesanteur durant quatre minutes, il faut mesurer au minimum 1 m 40. Le bras central tourne pédant que le groupe des sièges (la gondole) se balance dans une autre direction. Et dans le même temps chaque siège tourne à l'opposé. Vous n'avez rien compris ? Voici en images dans la vidéo ci dessous.

Ce manège n'est venu qu'une fois à la foire comtoise en 2012.

(Direction Lanaret)