Vols avec effraction à Besançon le 31 décembre 2016 : trois jeunes Bisontins en garde à vue

Pour accéder aux habitations et à l'entreprise, les trois individus ont utilisé "tout ce qu''ils trouvaient sous la main pour casser des vitres", nous précise-t-on. Beaucoup de moyens policiers et scientifiques ont été mobilisés pour retrouver les auteurs. De nombreuses empreintes retrouvées sur les lieux ainsi que la vidéo-surveillance ont permis de retrouver deux mineurs et un majeur âgés entre 16 et 19 ans suspectés d'être les auteurs de ces vols.

Ils ont été placés en garde à vue puis présentés au tribunal.

L'un a reconnu les faits quand les autres ont tenté de se défiler avec des propos "abracadabrantesques" nous dit-on, tandis que le matériel volé a été retrouvé à leur domicile.

Ils ont été relâchés en attendant leur jugement.