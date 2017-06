Vous ne savez pas pour qui voter dimanche entre Eric Alauzet et Ludovic Fagaut ?

Leurs motivations respectives

Ludovic Fagaut :

"Depuis de nombreuses années, au plus proche des habitants du Doubs (notamment dans la 2ème circonscription), j’ai à cœur de transmettre un message de courage et de détermination pour une France plus audacieuse et plus confiante, qui ne se résigne pas. Je veux incarner, à 38 ans, une nouvelle génération pour la Droite et le Centre sur notre territoire.

Mon ambition est de participer au renouveau dont nous avons besoin, tant au niveau national qu’au niveau local. Je suis prêt à prendre ma part du travail pour contribuer au redressement de notre pays."

Eric Alauzet :

"Le 7 mai 2017 a vu la réalisation d’un scénario improbable. Alors que tout laissait croire à un duel entre la droite et l’extrême droite, c’est Emmanuel Macron qui est devenu le nouveau Président de la République française. Son pari fou et son parcours fulgurant resteront dans l’histoire. L’irruption de ce jeune Président bouscule tout : les partis politiques, les clivages traditionnels, les certitudes. Elle ouvre des perspectives nouvelles en embrassant les enjeux du pays, du monde et de ce siècle : sécurité, écologie, démocratie, probité, protections, etc. et donne une nouvelle espérance pour l’Europe.

Les Françaises et les Français aspirent à une profonde bouffée d’air frais et de liberté, quitte à prendre des risques pour cela. Ils sont las des querelles stériles et des postures protestataires sans fin. Quand ils n’ont pas d’idées arrêtées, nos concitoyens sont intrigués par Emmanuel Macron qui fait naître une espérance croissante.

La République, la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, constituent notre socle commun sur lequel il convient de veiller quand montent les extrémismes. J’y ajoute l’humanisme et l’écologie. C’est au nom de ces valeurs que j’agis sans relâche pour réguler et « court-circuiter » la mondialisation ultralibérale.

La présence de députés écologistes et d’un pôle écologiste au sein du groupe majoritaire constituera un appui important pour Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique et solidaire. Aussi, je m’engage dans la majorité présidentielle d’Emmanuel Macron pour l’écologie et l’humanisme. Avec Michèle De Wilde, députée suppléante, je veux continuer à agir pour que nous reprenions confiance en nous et pour créer une nouvelle espérance."

