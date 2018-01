Synopsis : Au cœur de l'Anatolie, la Cappadoce est une région aux extraordinaires paysages façonnés par l'érosion : pitons dressés, cheminées de fées, mystérieux vallons colorés.Ici ont longtemps vécus des chrétiens qui ont laissé de magnifiques vestiges dans de discrètes chapelles troglodytes. Autour du village d'Avanos, Olivier Berthelot, qui fréquente la Turquie depuis de nombreuses années, nous emmène à la rencontre de personnages typiques ou atypiques, pilote de montgolfière, femmes céramistes, potier, bergers, poètes et musiciens. À travers leurs histoires et leurs émotions on découvre une Turquie intime et inattendue dans des paysages à couper le souffle.

