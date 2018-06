"En 2017, nous avons accueilli 677 personnes qui se prétendaient mineurs étrangers. Sur 2018, les chiffres que nous avons sur les cinq premiers mois de l'année nous laissent penser que nous serons entre 1.200 et 1.500", a-t-il détaillé.

Un phnéomène quu préoccupe

Selon les chiffres de la préfecture, qui dit n'avoir "pas de preuve" pour l'instant d'une éventuelle filière organisée depuis la région parisienne voisine, le nombre de "faux mineurs" placés en garde à vue pour "tentative d'obtention de documents frauduleusement" puis "éloignés" du territoire français a été multiplié par quatre en un an.

"Ce phénomène me préoccupe, il préoccupe le Conseil départemental qui est en charge de la prise en charge des mineurs", a ajouté M. Latron, disant avoir demandé un renforcement des contrôles pour comprendre puis "lutter contre ce phénomène" mais aussi "faciliter l'accueil des vrais mineurs étrangers"."Le conseil départemental a mandaté une association pour accueillir ces mineurs, les héberger et mener les premiers entretiens pour s'assurer qu'ils sont bien mineurs", a-t-il poursuivi, précisant que d'autres vérifications peuvent aller du contrôle des empreintes digitales, pour voir s'ils sont connus, à des examens scientifiques, comme les tests d'âge osseux, très controversés.

Patrice Latron s'exprimait lors d'une opération de contrôle dans les TER et les gares de la ligne Paris-Auxerre mobilisant près de 80 personnes, gendarmes, policiers de la sécurité publique, de la police aux frontières et sûreté générale de la SNCF. Bilan, en milieu d'après-midi, de cette opération ouverte à la presse : deux mineurs en fugue, une personne détentrice de stupéfiants et trois étrangers en situation irrégulière.

