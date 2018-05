Zoospective, le règne animal : quand l'art se mêle à la science à la Citadelle de Besançon…

"Notre objectif était de proposer une exposition qui établisse un trait d’union entre arts, sciences et société", explique Aurélie Carré, conservatrice du patrimoine et chef d'établissement du Muséum.

La Citadelle offre un écrin idéal aux espèces "en voie d’apparition" de Mauro Corda. Le Muséum nourrit une réflexion sur l’état et la préservation de la biodiversité, ainsi que la disparition massive de certaines espèces. En écho avec l’exposition permanente du Naturalium, l’artiste alerte sur les choix actuels et les enjeux pour l’humanité de demain : la manipulation génétique, le rapport à la norme, la bioéthique, la responsabilité, etc.

Pourquoi Mauro Corda à la Citadelle ?

Avec une expérience de plus de 30 ans dans la sculpture animalière, Corda axe principalement son œuvre sur le biomimétisme et le "règne animal" mis à mal par l’humain. Dans ses œuvres hybrides, souvent monumentales, l’artiste joue sur les réunions harmonieuses de plusieurs animaux telles l’Autruche-girafe, la Girafe-cerf, le Petit chameau yack, le Phacochère-antilope, etc. Ces chimères, par la noblesse de leurs matériaux (bronze blanc, bronze nickelé, aluminium, etc.), le rendu de leur musculature ou leur posture, paraissent souvent en tension, mais jamais monstrueuses. Qu’elles soient stylisées dans le style cubiste de Pablo Picasso, amputées ou emprisonnées dans des cages de perles, elles révèlent une force et une drôlerie non dénuées d’une certaine tendresse.

"L’œuvre de Mauro Corda offrait un contrepied assez naturel à cet ensemble : ses chimères fantastiques s’apparentent à des « animaux augmentés », des hybrides génétiquement modifiés, qui prennent d’assaut l’architecture militaire de Vauban," souligne Aurélie Carré. Et d'ajouter : "Corda est un artiste singulier, qui refuse de se laisser enfermer par les étiquettes. Comme on le voit dans l’exposition, c’est un homme qui explore inlassablement les limites du corps et des possibles, à l’ère des biotechnologies. Il interroge le normal, l’anormal, notre rapport à l’éthique. Au travers de son œuvre, Mauro Corda met en scène les corps augmentés, le fantasme du transhumanisme et du corps parfait", indique la conservatrice.

Un safari d'un genre nouveau à la Citadelle…

Zoospective se déploie dans l’enceinte de la Citadelle invitant le visiteur à un safari d’un genre nouveau. Le parcours débute au détour du Front Saint-Etienne sous l’œil d’un groupe de Chauves-souris suspendues à la voûte. Un Gorille- taureau installé dans le parc des vigognes indique ensuite aux visiteurs la direction à prendre. Plus haut, dans le parc des Nandous de Darwin, l’Autruche-girafe trône fièrement du haut de ses 2,38 m. Perchée sur la demi-lune, la Sauterelle géante semble prête à bondir. Puis, à l’entrée, au pied de l’administration sur un parterre de pelouse, c’est l’Ours-Morse rugissant qui fait face aux visiteurs. Le Rat en aluminium, long de plus de 3 m, surveille, perfide, les passants depuis le toit enherbé de l’ancienne poudrière, entre la Chapelle Saint-Etienne et le Noctarium. Pour terminer cette expérience immersive, le Barracuda attend les visiteurs dans l’Aquarium, impuissant, comme pris au piège derrière ses filets de perles.

Entre les animaux de Corda et la réflexion sur la préservation de la biodiversité…

Le Muséum de Besançon poursuit la dynamique liée à l’ouverture du Naturalium, le nouvel espace d’exposition permanente consacrée à la biodiversité et à ses enjeux, ouvert en mai 2017. "Avec cette proposition artistique originale, l’idée est d’offrir un nouvel angle de réflexion sur la place du vivant, aujourd’hui très présent dans les débats économiques et écologiques", souligne Anne Carré. "L’approche artistique se veut complémentaire de l’approche scientifique : derrière leur poésie, tantôt mêlée de tendresse et de mélancolie, d’humour et de révolte, les espèces en voie d’apparition de Mauro Corda résonnent comme un cri d’alerte, un appel à l’éveil des consciences citoyennes", précise la conservatrice.

Le projet s’articule autour d’une exposition en intérieur, d’un parcours monumental en extérieur, et d’un livre qui invite à prolonger l’expérience et découvrir des œuvres qui ne sont pas présentées à Besançon.

Le cœur de l’exposition, axé sur l’évolution du travail de Corda, est à découvrir dans le Hangar aux Manœuvres.

Les œuvres de Corda côtoient ici quelques pièces de deux figures majeures de la sculpture animalière : Antoine-Louis Barye (1795- 1875) et François Pompon (1855-1933).

Cette arche de Noé insolite a été enrichie par les prêts de plusieurs musées français et a reçu le soutien de Bouygues Bâtiment Nord Est.

