110e édition du Tastevinage : 91 vins récompensés au Château du Clos de Vougeot

110 jurés-dégustateurs se sont réunis pour participer à la 110e édition du Tastevinage qui s’est déroulée au Château du Clos de Vougeot le vendredi 9 septembre 2022. À cette occasion, les vins de Bourgogne les plus représentatifs de leurs appellations et de leurs millésimes ont été désignés pour recevoir le sceau du Tastevinage, gage de leur qualité et de leur authenticité.

Les lauréats ont été choisis parmi une sélection de 271 vins, par un jury de professionnels de la filière, sous le parrainage de Fabrizio Bucella, physicien, docteurs en sciences, professeur des Universités, sommelier et grand vulgarisateur.

Les résultats de la 110e édition du Tastevinage

Vignerons, sommeliers, restaurateurs, négociants, acheteurs, journalistes et amateurs se sont retrouvés au grand cellier du Château du Clos de Vougeot, haut-lieu de la viticulture et du patrimoine bourguignon. Lors de cette édition, une centaine de jurés a pu déguster 271 vins de Bourgogne. Parmi ces 271 lots, seuls 91 reçoivent le sceau du Tastevinage, soit 33,58% de réussite avec : 28 appellations régionales 39 appellations villages 24 appellations premiers crus et grands crus

Ce résultat sert la mission de la Confrérie des chevaliers du tastevin : "Faire découvrir et faire rayonner les grands vins de Bourgogne, quel que soit leur niveau d’appellation."

Le Tastevinage, c’est quoi ?

Créé en 1950 par la Confrérie des chevaliers du tastevin, le Tastevinage est un label qui permet aux œnophiles et néophytes de se repérer parmi le très large choix de vins de Bourgogne proposé à la vente. Le label apparaît ainsi comme un gage de qualité et de plaisir pour tous les consommateurs à la recherche de vins qui soient à la fois accessibles et représentatifs de la grande Bourgogne viticole, du Chablisien aux crus du Beaujolais. Fruit de l’examen minutieux d’un jury de fins connaisseurs et d’experts, le sceau du Tastevinage valorise et récompense le savoir-faire des vignerons ainsi que la qualité de leurs vins.