150 places supplémentaires pour stationner son vélo dans le Grand Besançon

Grand Besançon Métropole annonce ce mois d’avril 2025 que six nouveaux VéloParks ont été installés afin de créer 150 places de stationnement supplémentaires.

L'offre comptait jusqu’à présent trois Ginko VéloParks situés aux arrêts Marnières, Crous Université et République, totalisant 66 places. En 2024, deux autres abris vélos situés dans les parkings Mairie et Marché Beaux-Arts, ont été intégrés au réseau, portant l'offre existante à 158 places.

Avec ces six nouveaux VéloParks, Grand Besançon Métropole compte désormais 308 places. "Des abris de 40 places sont installés au Parking Chamars, au CHU Minjoz et à l’UFR Santé. Des abris de 10 places le sont à Saint Vit, à la gare de Saône et à proximité de la piscine Mallarmé", nous précise-t-on.

D’autres VéloParks à venir ?

D'autres VéloParks sont déjà en cours d’étude pour une installation prévue dans l’année sur plusieurs autres sites : gare Viotte, Malcombe, gare de Roche-lez-Beaupré, piscine Lafayette ou encore Temis. De plus, la Citadelle, qui accueille en saison estivale de nombreux cyclotouristes locaux ou en transit sur la véloroute 6, va également bénéficier de 8 abris individuels spécifiques pour entreposer les vélos et bagages en sacoches. Ils seront en gestion autonome et fermés par l’antivol du cycliste.

Un stationnement pour quel prix ?

Le prix est de 2€ pour un abonnement mensuel ou 20€ pour un abonnement annuel. Et pour un usage occasionnel, le tarif journalier est de 1.40€ en payant par carte bancaire. Les abonnés annuels Ginko bénéficient de la gratuité du stationnement du vélo.