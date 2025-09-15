18 septembre : quelles sont les manifestations prévues en Bourgogne-Franche-Comté ce mercredi ?

Ce qui est dénoncé :
- Suppression de deux jours fériés,
- Coupes dans les services publics
- Remise en cause du droit du travail,
- Nouvelle réforme de l ’assurance chômage,
- Gel des prestations sociales et des salaires, des fonctionnaires comme des contractuels,
- Désindexation des pensions de retraite,
- Doublement des franchises médicales,
- Remise en cause de la 5ème semaine de congés payés…
Détails des mobilisations
- Besançon - mobilisation à 14h00 place de la Révolution
- Montbéliard - mobilisation à 14h00 au Champ de foire
- Vesoul - mobilisation à 10h00 place du 11ème Chasseur
- Belfort - mobilisation à 10h00 à la Maison du Peuple
- Dijon : mobilisation à 14h00 place de la Libération
- Montbard : mobilisation 15h00 place Gambetta
- Lons-le-Saunier : mobilisation à 15h00 Place de la Liberté
- Dole : mobilisation à 10h30 devant la sous préfecture
- Saint-Claude : mobilisation à 10h00 devant la sous préfecture
- Montceau-les-Mines : mobilisation à 10h00 devant la mairie
- Chalon-sur-Saône : mobilisation à 14h00 à la Maison des syndicats
- Vesoul : mobilisation à 10h00 Place du 11e Chasseur
- Auxerre : mobilisation à 14h00 à la Maison des syndicats
- Sens : mobilisation à 10h00 à la Sous-Préfecture
- Macon : mobilisation à 14h00 devant la préfecture
- Beaune : mobilisation à 10h00 porte Saint Nicolas
- Nevers : mobilisation à 10h30 à la Bourse du Travail