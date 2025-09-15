Lundi 15 Septembre 2025
Alerte Témoin
Bourgogne-Franche-Comté
Social

18 septembre : quelles sont les manifestations prévues en Bourgogne-Franche-Comté ce mercredi ?

Publié le 15/09/2025 - 16:00
Mis à jour le 15/09/2025 - 15:21

Après la journée du 10 septembre appelée "Bloquons tout", une nouvelle mobilisation nationale s’organise ce jeudi 18 septembre 2025. Quelles sont les mobilisations prévues en Bourgogne-Franche-Comté ?

© Élodie R.
© Élodie R.

Ce qui est dénoncé :

  • Suppression de deux jours fériés,
  • Coupes dans les services publics
  • Remise en cause du droit du travail,
  • Nouvelle réforme de l ’assurance chômage,
  • Gel des prestations sociales et des salaires, des fonctionnaires comme des contractuels,
  • Désindexation des pensions de retraite,
  • Doublement des franchises médicales,
  • Remise en cause de la 5ème semaine de congés payés…

Détails des mobilisations

  • Besançon - mobilisation à 14h00 place de la Révolution
  • Montbéliard - mobilisation à 14h00 au Champ de foire
  • Vesoul - mobilisation à 10h00 place du 11ème Chasseur
  • Belfort - mobilisation à 10h00 à la Maison du Peuple
  • Dijon : mobilisation à 14h00 place de la Libération
  • Montbard : mobilisation 15h00 place Gambetta
  • Lons-le-Saunier : mobilisation à 15h00 Place de la Liberté
  • Dole : mobilisation à 10h30 devant la sous préfecture
  • Saint-Claude : mobilisation à 10h00 devant la sous préfecture
  • Montceau-les-Mines : mobilisation à 10h00 devant la mairie
  • Chalon-sur-Saône : mobilisation à 14h00 à la Maison des syndicats
  • Vesoul : mobilisation à 10h00 Place du 11e Chasseur
  • Auxerre : mobilisation à 14h00 à la Maison des syndicats
  • Sens : mobilisation à 10h00 à la Sous-Préfecture
  • Macon : mobilisation à 14h00  devant la préfecture
  • Beaune : mobilisation à 10h00 porte Saint Nicolas
  • Nevers : mobilisation à 10h30 à la Bourse du Travail

18 septembre manifestation mobilisation

Publié le 15 septembre à 16h00 par Hélène L.
