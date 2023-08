Maison de retraite de Bellevaux : la direction rétorque face aux accusations du Codès 25

"Oui, l’établissement est en important déficit, et ce déficit antérieur au Covid, s’est aggravé depuis 2017", entend la direction de Bellevaux. Une situation financière délicate qui aurait conduit les supérieurs à "prendre un certain nombre de mesures en vue de retrouver progressivement une maîtrise de ses dépenses".

"De nombreuses animations" pour les résidents

Si la direction admet que certaines prestations ont été supprimées pour les agents, elle rappelle "que de nombreuses animations" restent disponibles pour les résidents comme le ciné-club, le partenariat avec le musée des Beaux-Arts et la DRAC ainsi que des sorties. Dans son communiqué de presse, le Codès 25 avait dénoncé la suppression des plateaux repas offerts. "Un choix dicté par un retour à la règle puisqu'il s'agissait d'avantages en nature non déclarés", rétorque la direction. Outre cette mesure, le Collectif avait aussi pointé du doigt l'arrêt d'abonnements d'informations locales. Des propos à nouveau rectifiés par la hiérarchie. "L’abonnement a été maintenu au sein du service d’accueil de jour et de l’animation afin que les résidents puissent en bénéficier".

Des évènements festifs et des boissons sucrées

Le Collectif avait terminé par l'abolition de la limonade, jugée comme étant "la goutte de trop". À nouveau, la direction a tenu à se positionner face à ce retour. "Les résidents peuvent consommer des boissons sucrées lors des évènements festifs organisés, lors des anniversaires des résidents et lors des repas thématiques. Des pâtisseries sont d’ailleurs spécialement confectionnées pour ces occasions et des bouquets sont offerts aux centenaires".

Des propos jugés comme "inexactes et caricaturales"

Face à ces propos, la direction a souhaité rappeler les services médicaux destinés aux patients, toute l'année. "Ce maintien des effectifs se traduit par une équipe médicale pérenne de 4 médecins salariés qui assurent une permanence des soins 7 jours sur 7". Pour la hiérarchie, ces retours se veulent "inexactes et caricaturales". En dépit de ces accusations, la direction compte poursuivre sa politique de rééquilibrage des comptes tout en "préservant le confort et la qualité des soins des résidents dans un esprit de bienveillance".