Le festival international des Cinémas d’Asie de Vesoul fait un tour à Paris...

Parmi les films projetés à l’auditorium du Musée national des arts asiatiques de Paris, on retrouve : "To Kill a Mongolian horse" de Jiang Xiaoxuan. Ce dernier a reçu le prix coup de coeur du jury des amis du Musée Guimet, Mention spéciale du jury International, au 31e festival international des Cinémas d’Asie : "Le portrait de cet éleveur mongol peu à peu dépossédé de son identité dans une société qui transforme ses traditions en attractions touristiques, où ni la langue, ni la culture autour du cheval, ne sont plus transmises, nous interpelle profondément. En tant qu’amis de Guimet, cette réflexion sur l’acculturation résonne avec notre mission de préserver et valoriser les patrimoines culturels d’Asie", expliquent les organisateurs du festival.

Samedi, ce sera au tour du film "The land of morning calm" du réalisateur Park Ri-woong d’être projeté. Il avait reçu le cyclo d’or du jury international, présidé par le réalisateur chinois Jia Zhang ke, au 31e festival international des Cinémas d’Asie de Vesoul : "Regarder ce film, c’est comme plonger dans l’océan. Le réalisateur nous entraîne sous la surface apaisante pour nous immerger dans les profondeurs de la vie, au cœur des courants sous-jacents d’une réalité en perpétuelle agitation. Il parvient, contre toute attente, à conserver une simplicité fluide dans son langage cinématographique tout en restant profondément attentif à son sujet. Cela nous permet d’observer de près, de réfléchir et d’être touchés par la lumière de la nature humaine", souligne Jean-Marc Therouanne, délégué général du festival.