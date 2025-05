À Besançon, le PS se prononce pour une “alliance large à gauche” mais…

Le 12 mai dernier, les autres composantes de la majorité municipale ont demandé au Parti Socialiste de clarifier sa position quant à l'élargissement de la majorité actuelle à La France Insoumise rappelle le PS dans son communiqué. Dès le 14 mai, La France Insoumise a exprimé, par voie de presse, sa volonté de rejoindre une liste d'union à gauche conduite par la maire sortante.

Le fruit de leurs "échanges et rencontres avec les Bisontines et les Bisontines" leur a permis d’affirmer "qu'une Union de la Gauche ne peut pas se faire sans Place Publique". Ensemble, ils affirment par le biais du responsable de la section Besançon-Agglomération, Jean-Sébastien Leuba, partager "une même vision : celle d'une gauche républicaine, européenne et écologiste, qui refuse les tensions permanentes pour construire un avenir commun et une démocratie apaisée".

Le PS lance un dilemme

Convaincu, qu’un "rassemblement politique n'a de sens que s'il est construit sur des bases solides", le PS demande à son tour à ses "partenaires de la majorité municipale à consulter, à leur tour, leurs militants car il est essentiel qu'ils fassent savoir s'ils veulent construire une nouvelle majorité municipale avec La France Insoumise ou s'ils entendent privilégier une alliance avec Place Publique et les forces sociales-démocrates".

Il est enfin précisé que le PS sera présent et s’exprimera une nouvelle fois lors d’une rencontre prévue entre les partenaires politiques de l'actuelle majorité municipale le 2 juillet prochain.