"À chaque station son numéro" : le CHU de Besançon rappelle les bons numéros à contacter

A l’approche des fêtes de fin d’année et d’un potentiel afflux aux urgences, le CHU de Besançon lance ce 18 décembre 2025 la campagne "À chaque station son numéro".

Le CHU de Besançon a souhaité rappeler un numéro qu’il convient d’utiliser s’il n’est pas possible de consulter son médecin généraliste. Une plateforme en ligne est également disponible.

Appelez le 116 117 pour un avis médical si vous ne trouvez pas de médecin généraliste. La nuit en semaine de 20h à 8h00, le samedi de 12h00 à 20h00, le dimanche et les jours fériés de 8h00 à 20h00

Appelez le 15 pour toute urgence "Si votre médecin traitant n’est pas disponible, rendez-vous sur sante.fr pour accéder à la carte des lieux de soins de la région (…) réservez le 15 uniquement pour les urgences". Il s'agit principalement de malaises, douleurs thoraciques, difficultés respiratoires, perte de connaissance, accident, symptômes soudains et inquiétants,