À vos marques, prêts… La Color Life revient au printemps à Besançon

La Color Life est devenue un événement incontournable de la vie bisontine. Créée et co-organisée depuis 2014 par les étudiants d’Imea, l’école de commerce CCI Saône-Doubs et la Ligue contre le cancer-comité du Doubs Besançon, elle se tiendra dimanche 18 mai 2025.

La Color Life est une course festive et solidaire de 5 km le long des rives du Doubs à Besançon, pour diffuser un message de prévention notamment auprès des jeunes : "mangez mieux, fumez moins, bougez plus !" La Color Life reste un moment de partage, de joie, et d’amusement ouvert à tous.

Tous les bénéfices récoltés sont reversés à la Ligue contre le cancer de Besançon pour l’aide aux malades, la recherche, l’information et la prévention. Depuis 2014, Imea a reversé plus de 175.000 € à la Ligue contre le cancer du Doubs Besançon.