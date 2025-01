Accident corporel à Besançon : un homme de 22 ans en garde à vue

Une patrouille de police a été mobilisée suite à un accident entre une voiture et un piéton. Sur place, les policiers notent que le conducteur du véhicule n’était plus détenteur du permis de conduire et qu’il s’agissait de sa quatrième procédure pour défaut de permis. Il s’est également avéré positif au cannabis.

La victime a été prise en charge et transportée à l’hôpital. Le conducteur, un homme de 22 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Le véhicule a été placé en fourrière.

La victime a porté plainte.