Accusé de tapage nocturne, il est interpellé ivre et avec des stupéfiants

Les faits sont survenus mercredi 3 décembre 2025 à 3h10 du matin au niveau de la rue Battant à Besançon.

Sollicités pour un tapage nocturne, les policiers sont intervenus une première fois au docile d’un homme qui avait un différent familial. Après le départ des policiers, qui n'avaient pas constaté d'infraction, il a alors importuné son voisinage, lui reprochant d'avoir sollicité la police. Les voisins ont une nouvelle fois sollicité les forces de l’ordre. L’homme, âgé de 28 ans, a quitté les lieux avant l'arrivée des policiers, mais a été contrôlé un peu plus loin dans la rue.

Présentant tous les signes de l'ivresse, l’individu a été conduit à l'hôtel de police et placé en cellule de dégrisement. Lors de sa fouille de sécurité, il a été trouvé en possession de 20,37 g de résine de cannabis et 1,50 g de MDMA (ecstasy). Il a été placé en garde à vue.

Il s’est également avéré que ce dernier était connu pour des violences conjugales survenues en début d'année. Auditionné, il a reconnu être usager de stupéfiant.

Il sera convoqué le 6 mars 2026 devant le délégué du procureur pour une composition pénale.