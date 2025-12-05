Vendredi 5 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Faits Divers

Accusé de tapage nocturne, il est interpellé ivre et avec des stupéfiants

Publié le 05/12/2025 - 18:00
Mis à jour le 05/12/2025 - 17:38

Les faits sont survenus mercredi 3 décembre 2025 à 3h10 du matin au niveau de la rue Battant à Besançon.

© Elodie R
© Elodie R

Sollicités pour un tapage nocturne, les policiers sont intervenus une première fois au docile d’un homme qui avait un différent familial. Après le départ des policiers, qui n'avaient pas constaté d'infraction, il a alors importuné son voisinage, lui reprochant d'avoir sollicité la police. Les voisins ont une nouvelle fois sollicité les forces de l’ordre. L’homme, âgé de 28 ans, a quitté les lieux avant l'arrivée des policiers, mais a été contrôlé un peu plus loin dans la rue.

Présentant tous les signes de l'ivresse, l’individu a été conduit à l'hôtel de police et placé en cellule de dégrisement. Lors de sa fouille de sécurité, il a été trouvé en possession de 20,37 g de résine de cannabis et 1,50 g de MDMA (ecstasy). Il a été placé en garde à vue.

Il s’est également avéré que ce dernier était connu pour des violences conjugales survenues en début d'année. Auditionné, il a reconnu être usager de stupéfiant.

Il sera convoqué le 6 mars 2026 devant le délégué du procureur pour une composition pénale.

police

Publié le 5 décembre à 18h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Besançon
Faits Divers

De faux policiers volent l’arme d’une ancienne licenciée de tir à Besançon

Suite à une cyberattaque survenue le 23 octobre dernier au sein de la la Fédération française de tir (FFTir), des malfrats ont récupéré les données personnels notamment les adresses postales des licenciés ayant des armes a feu. Les 13 novembre et 2 décembre 2025, de faux policiers se sont rendus au domicile de ces derniers. Un appel à la vigilance est lancé…

fraude police
Publié le 3 décembre à 18h00 par Hélène L.

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !

Shopping de Noël : les idées cadeaux du Dino-Zoo
Offre d'emploi

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Offre d'emploi : Le Grand Besançon recrute un.e carrossier.e - peintre
Shopping de Noel

Shopping de Noël : les coffrets de douceurs de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre VTT avec Décathlon Besançon

Shopping de Noël : une cheminée électrique murale Lounge de chez Leroy Merlin

Sondage

 4.32
nuageux
le 05/12 à 18h00
Vent
1.07 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
91 %
 