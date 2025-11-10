Lundi 10 Novembre 2025
Besançon
Faits Divers

Alcoolisés, une mère et son fils insultent les policiers à Besançon

Publié le 10/11/2025 - 12:03
Mis à jour le 10/11/2025 - 11:35

Les faits se sont déroulés le 8 novembre 2025 à 22h00 rue Charles Fourier à Besançon.

POLICE brigade anti criminalité © Sacha.B
POLICE brigade anti criminalité © Sacha.B

De passage rue Charles Fourier, un équipage brigade anti-criminalité a été injurié par un individu et sa mère, tous deux alcoolisés. Les policiers ont procédé au contrôle et l’individu, âgé de 21 ans, a persisté dans ses insultes. Il s’est rebellé lors de son interpellation.

Deux fonctionnaires ont déposé plainte. Un policier a été légèrement blessé. Une fois dégrisé, le jeune homme a partiellement reconnu les faits.

Il a été remis en liberté le lendemain et sera présenté devant le tribunal de Besançon le 28 mai 2026.

Publié le 10 novembre à 12h03 par Hélène L.
Faits Divers

