Alcoolisés, une mère et son fils insultent les policiers à Besançon

Les faits se sont déroulés le 8 novembre 2025 à 22h00 rue Charles Fourier à Besançon.

De passage rue Charles Fourier, un équipage brigade anti-criminalité a été injurié par un individu et sa mère, tous deux alcoolisés. Les policiers ont procédé au contrôle et l’individu, âgé de 21 ans, a persisté dans ses insultes. Il s’est rebellé lors de son interpellation.

Deux fonctionnaires ont déposé plainte. Un policier a été légèrement blessé. Une fois dégrisé, le jeune homme a partiellement reconnu les faits.

Il a été remis en liberté le lendemain et sera présenté devant le tribunal de Besançon le 28 mai 2026.