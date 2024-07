Baccalauréat : un taux de réussite en hausse dans l’académie de Besançon

Les taux de réussite aux baccalauréats général et technologique restent stables avec respectivement, 91,3 % et 77,1 %. Le baccalauréat professionnel voit son taux de réussite augmenter de 4,0 points avec 83,4 % d’élèves admis à l’issue du 1er groupe.

Séries générales

Divisé en trois séries (L, ES, S) jusqu'en 2020, le baccalauréat général comprend désormais une voie unique depuis la session 2021. Le taux de réussite des élèves admis à l’issue du premier groupe du baccalauréat général s’établit à 91,3 % contre 91,4 % à la session précédente.

Les taux de réussite provisoires varient de 90,1 % à 93,1 % selon les départements. Le taux de réussite du Jura diminue de 1,2 point. Le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort présentent un taux de réussite stable. Le Territoire de Belfort affiche, pour la 4e année consécutive, le meilleur taux de l’académie. Le taux académique d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat général se maintient ainsi légèrement au-dessus du taux national (91,1 %, en hausse de

0,3 point par rapport à 2023).

Séries technologiques

Le taux de réussite des élèves admis à l’issue du premier groupe du baccalauréat technologique s’établit à 77,1 % (+0,2 point). Remarque préalable : pour les séries « Sciences et Techniques du Théâtre, de la Musique et de la Danse » (S2TMD), « Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués »

(STD2A) et « Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration » (STHR), les effectifs présents sont faibles. Les évolutions des taux de réussite de ces séries ne sont donc pas significatives.

Le taux de réussite provisoire des séries à dominante industrielle enregistre une baisse de 4,7 points entre les sessions 2024 et 2023 et s’établit à 78,4 % cette année. Les résultats de la série « Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable » (STI2D) diminuent de 6,2 points par rapport à l’an passé. Elle compte ainsi 73,7 % de bacheliers à l’issue du premier groupe.

Séries professionnelles

Le taux de réussite des élèves admis à l’issue du premier groupe du baccalauréat professionnel s’établit à 83,4 %. Ce taux est en hausse de 4,0 points par rapport à l’an

passé. Les taux de réussite des diplômes relevant des secteurs de la production et des services progressent. Ainsi, à la session 2024, les taux de réussite provisoires atteignent respectivement 83,6 % et 83,2 %.

Comme pour les autres baccalauréats, les taux de réussite provisoires varient d’un département à l’autre. Malgré une plus faible hausse que les autres départements (+0,4 point), le Jura présente, cette année encore, le meilleur taux de l’académie : le taux de réussite à l’issue du premier groupe de ce département est de 87,0 %. Les trois autres départements présentent une progression importante du taux de réussite. Dans le Doubs et la Haute-Saône, les résultats au baccalauréat professionnel augmentent de près de 5 points. Le Territoire de Belfort affiche une hausse de 6,3 points. Le taux d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat professionnel se maintient au-dessus du taux national (79,2 % en hausse de 1,0 point).

(Communiqué)