Samedi 27 Septembre 2025
Besançon
Sport

Basket : le BesAC rate sa rentrée au Palais des sports de Besançon !

Publié le 27/09/2025 - 10:52
Mis à jour le 27/09/2025 - 10:02

Assurément c'est une grande déception qui a prévalu vendredi 26 septembre 2025 dans les travées du Palais des sports après la défaite concédée par le BesAC contre Saint-Chamond - Andrézieux.

© KeithJJ/pixabay
  • Nationale 1
  • Phase 1- Match 2
  • A Besançon, Saint-Chamond- Andrézieux bat BesAC 78-72
  • Les quart-temps : 11-21, 24-22, 28-19, 15-10
  • Les marqueurs - BesAC : Cluysen 15, Thomas 12, Eliezer-Vanerot 12, Nkombou 10, Hook 7, Jubenot 7, Pouye 5, Bronner 4,
  • SCABB : Dumoux 17, Bouteille 16, Diakhaté 12, Cucherat 8, Humeau 7, Selebangué 7, Mariscal 6, Cece 3, Shungu 2, Kuyo, Balfourier.

Comment en effet aurait-on pu imaginer pareil dénouement contraire quand on a vu avec quelle aisance Calvin Jubenot et ses coéquipiers avaient dominé la première mi-temps. Avec au tableau d'affichage un + 18 (39-21, 18e) annonciateur d'une rentrée joyeuse à domicile. Tout alors paraissait  sourire au BesAC dominateur dans tous les secteurs du jeu et des deux côtés du terrain.  On entrevoyait vraiment une suite heureuse.

Mais voilà, une mi-temps, ça dure 20 minutes pleines. Or le BesAC a lâché les deux dernières minutes du deuxième quart-temps sur des erreurs tellement évitables. De quoi permettre au SCABB d'aligner un 8-0, d'opérer un rapprochement au score (43-35), en plus de s'autoriser un regain de confiance et de revoir la lumière au bout de ce qui ressemblait fort à un tunnel.
Un sentiment confirmé au retour des vestiaires.

La physionomie du match avait totalement changé au grand dam des supporters locaux. Petit à petit, le SCABB faisait valoir un meilleur jeu collectif avec une balle qui vivait bien tandis que le BesAC s'engluait dans des phases de de jeu statiques, problématiques, sans fluidité. Le SCABB s'offrait même un 28-19 dans le 3e quart-temps et menait d'un petit point au terme de ces 30 premières minutes (63-62). Incroyable retournement de situation....

La suite ne laissait guère présager le meilleur pour le BesAC, trop laxiste. Le SCABB en profitait pour faire un break substantiel face à ses adversaires doubistes trop attentistes (68-62)

Malgré tout, le BesAC avec peine et jamais dans la fluidité, revenait dans la partie (68-68) porté par son public. On pensait même qu'un tir primé de Fred Thomas pouvait débloquer la situation, mais la réponse du tac au tac de Dumoux, le meilleur marqueur du match, replongeait vite le BesAC dans la spirale du doute (71-71) dont il ne sortait plus. Avec 5 lancers pour terminer, le SCABB signait sa première victoire de la saison et contraignait le BesAC a subir son second échec de suite.
Au Havre une semaine plus tôt, le BesAC avait mené de 13 longueurs pour finalement perdre de 2. Ce vendredi, il a mené de 18 pour lâcher au terme de cette confrontation. Et ce sont à chaque fois les mêmes erreurs qui ont contribué à la défaite.

A Mulhouse dès mardi soir

Le coach, Laurent Kleefstra paraissait marqué au micro : " On a produit 18 minutes d'excellent basket, là où je veux emmener cette équipe. Et puis, deux minutes de n'importe quoi ont relancé le SCABB. En seconde mi-temps, on n'a plus rien produit de bon, on encaisse 28 pts dans le 3e quart. Il n'y avait plus de leadership, pas quelqu'un qui soit capable d e prendre vraiment les choses en main. Alors il est vrai qu'il nous manque toujours Quentin Hanck et Auguste Cagnet et que ça peut compter dans la lucidité au fis des minutes avec moins de rotations possibles que l'adversaire. Malgré tout, je n'ai vu personne capable de reprendre les choses en main. On n'a pas le choix, on va travailler avant notre déplacement mardi soir à Mulhouse ".
A noter que le prochain match à domicile aura lieu le samedi 4 octobre (bien samedi) au Palais des sports et ce sera contre Boulogne/mer.

Achetez dès maintenant vos places sur le site besacbasket.fr, onglet billetterie.

(Communiqué du BesAC)

Publié le 27 septembre à 10h52 par Alexane
